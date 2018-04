Índice "Alto guiso": otra cara de la inflación a partir de un fenómeno viral

“¡$15 sale un paty acá! Con $15 me hago alto guiso”, exclamaba risueño un hincha de Lanús ante la cámara de televisión. Entre sonriente e indignado, su principal queja eran los precios, a su parecer altos, de los puestos de comida de la cancha. Ya pasaron casi siete años desde aquel momento que se viralizó gracias a internet y esos $15 quedaron lejos y en el olvido. Según la consultora económica OIkos Bs As, con esa misma cantidad de dinero hoy solo se puede comprar un 20 por ciento de esa comida.

“Veníamos charlando sobre este personaje y pensamos: ¿Por qué no traer a precios de hoy esos $ 15?”, cuenta Juan Ignacio Fernández, Economista Jefe de la consultora, en diálogo con Apertura.com. El Índice "Alto Guiso" (IAG), afirma, es una manera diferente de tomar consciencia del efecto de la inflación en los productos de la vida cotidiana. Para elaborarlo tomaron la fecha en la que el hincha realizó esta declaración – agosto de 2011 – y ponderaron este monto con el índice de precios de alimentos y bebidas de la Ciudad de Buenos Aires. “No utilizamos el IPC clásico porque nos parecía que este índice era mucho más representativo”.

En siete años, el IAG marcó un crecimiento del 505 por ciento. Actualmente, según Oikos Bs As, se necesitan $ 76 para poder comprar el mismo “alto guiso”, lo que implica una caída en el poder de compra del 80 por ciento. “Es tragicómico porque de alguna manera mostramos como la política del Banco Central (BCRA) distorsiona hasta cosas el folklore nacional”, expresa Fernández. Y agrega: “La principal causa de la inflación que tenemos hoy es la mala praxis monetaria de la época kirchnerista y ahora de la macrista”.

Este no es el primer índice que la consultora realiza basándose en un producto popular argentino. La grande de muzzarella a la piedra de la popular pizzería Ugi’s fue el primer objeto de análisis en 2015. Además de analizar el aumento de precio de aquella pizza, Oikos Bs As trazó una relación con la base monetaria del BCRA y reportó un coeficiente de correlación del 99,1 por ciento. Sin embargo, el pionero en esta manteria fue el Índice Big Mac creado por The Economist que cotejaba el precio de aquel combo en distintos países para comparar el poder adquisitivo.

El economista proyecta continuar publicando el IAG de manera regular para tener una perspectiva del avance de la inflación. “La idea es publicarlo cada seis meses, vamos a ver si, en el futuro, lo comparamos contra alguna otra cosa como, por ejemplo, los salarios”, indica.