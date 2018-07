Argentina volvió a la categoría de país de altos ingresos según el Banco Mundial

Por segunda vez, Argentina volvió a clasificar como una nación de altos ingresos en un informe Banco Mundial que mide PBI per cápita y que publica todos los años en julio desde 1987. En este ránking, el Banco Mundial, asigna a las economías mundiales 4 categorías: ingresos altos (H), medios altos (UM), medios bajos (LM) y bajos (L) basándose el PBI per cápita calculado usando el método Atlas. Las unidades de medida son el dólares y los países considerados de altos ingresos son los que tienen un PBI por cápita de US$ 12.056 o más. Argentina había tenido esta clasificación por primera vez en 2014 y luego había bajado a ingresos medio altos.

Fuente: Banco Mundial

En la categoría de ingresos altos del ranking 2017, entró por primera vez Panamá y volvió Croacia, que había caído el año pasado. Otros países, desmejoraron su posición como Siria, Tajikistan, y Yemen que pasaron de medios bajos a bajos.

Las economías con mayor ingreso por cápita son: Suiza, Noruega, Luxenburg, Qatar, Islandia, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Singapur, Suecia.