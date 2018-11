Valeria Mazza: "Las mujeres ocupamos un rol más activo y de eso no se vuelve atrás"

Modelo. Embajadora Internacional de Olimpíadas Especiales. Y directora de la carrera de Comunicación de Moda en la Universidad de Palermo. Valeria Mazza fue la oradora que le puso un broche de oro al 3er Woman Leadership Forum organizado por El Cronista Comercial.

Mazza reveló que la práctica de la natación a edad temprana contribuyó a forjar el temple necesario para sortear la presión de su competitiva profesión: “Para mí el deporte es muy formativo y hoy educamos a través del deporte a nuestros 4 hijos. Siempre fui muy consciente de que a través del deporte aprendí qué era la disciplina. Creo que los valores se aprenden en casa y que nosotros elegimos quiénes acompañan esa educación. Luis, mi entrenador, era muy estricto y me decía que el agua cura todo. Me incentivó mucho a seguir, también la disciplina, la constancia, superarse, competir y dar la mejor versión de una. Siempre podemos hacerlo un poco mejor”, explicó Mazza. “‘Dale, tirate’, me decía Luis, con rigurosidad pero con motivación. Uno va conociendo sus propios límites. Podés ir corriéndolos, pero lleva entrenamiento. Y pasión: ese es el motor para todo lo que hacemos”.

Connie Ansaldi (artista digital), Christian Findling (director comercial de El Cronista), Valeria Mazza, Alejandro Gravier,

Juan Pablo Maglier (La Rural), Andrea del Rio (editora de Clase Ejecutiva)

Con relación a sus inicios, evocó: “Cuando vine a sola Buenos Aires era de nuevo a tirarse a la pileta y al año de estar en Buenos Aires me fui a Europa y fue de nuevo tirarme a la pileta con un montón de situaciones adversas. Y haberlas superado tiene que ver con lo que me enseñaron en casa y en el deporte. En los castings te juzgan por algo solamente estético y enfrentarse a todo eso, al rechazo, cuando sos chica es duro. Me acuerdo de vivir momentos muy angustiantes, pero era seguir insistiendo. En ese tiempo me generé un mecanismo de autodefensa para pensar que cuando la gente me estaba mirando, yo era más de lo que estaban viendo. Y eso me ayudó a seguir, confiada”.

En una charla intimista con Laura García, Mazza también reveló que “cuando fui mamá fue una gran crisis, porque venía de 10, 15 años de viajar por el mundo, mi base era Nueva York y decidimos con Alejandro casarnos y en el '99 nació mi primer hijo y empecé a viajar de nuevo. Después me di cuenta que era una locura y hubo una crisis. Cambié una forma de trabajar, empecé a hacer televisión. Hicimos base en Europa: vivimos un año en España, en Roma y nos fuimos a Milán 2 años, siempre haciendo televisión y modelando. Fue una gran crisis y fuimos adaptándonos".

"Hoy me defino como aventurera: me encanta lanzarme con nuevos desafíos: he nadado en agua fría antes y sé que depende de mí”.

Consultada sobre su mirada sobre las nuevas generaciones, Mazza explicó: “A las chicas jóvenes las veo muchos más decididas. Me parece que las mujeres ocupamos un rol mucho más activo. Tienen ya un lugar que no se los saca nadie, buscan pero con menos inseguridad, vienen decididas a donde quieren llegar. Me parece que hoy la juventud tiene un lugar ganado y de eso no se vuelve atrás".