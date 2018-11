La marca de indumentaria Chocolate busca comprador a través del diario

Supo ser un ícono de la industria de la moda en los ´90 y ahora busca comprador a través de un aviso en el diario. La marca de indumentaria femenina Chocolate había cerrado poco a poco sus locales alegando una caída en las ventas, pero hoy sorprendió publicando en el cuerpo principal de Clarín que ahora se encuentra en venta. El Cronista se comunicó con los encargados de la operación y confirmaron esta información.

“La pareja dueña de la marca no tuvo herederos así que ahora están buscando quien se haga cargo de la misma”, le explicaron a este medio. A su vez, señalaron que, actualmente, la firma no tiene locales abiertos ni plantas de producción. “Lo que está en venta es la marca y las licencias que tiene, puede operar en casi toda Sudamérica excepto en Colombia y Venezuela”.

Si bien no quisieron revelar el monto por el cual podría realizarse la venta, apuntaron que ya recibieron varios llamados de interesados en quedarse con la marca. “La gente la conoce, da seguridad y es un buen momento para el que quiera hacerse cargo. En toda crisis hay oportunidad”, expresaron.

La compañía nació en los 80 con un local en la avenida Santa Fe de la mano de Mónica Rivas y Susana Fandiño. Rápidamente la marca se hizo conocida y llegó a operar en más de 14 países. “Fue una revolución, una propuesta relajada, moderna, distinta a lo que había acá”, le habían asegurado sus fundadoras a Clarín en una entrevista realizada en 2012. En el mismo diálogo, las emprendedoras afirmaron incluso haber rechazado ofertas de compra.

En septiembre de 2018, los empleados de la firma le confirmaron a SN Online sobre el cierre definitivo de la casa de indumentaria. De acuerdo a su relato, la caída de las ventas y de la competitividad habían sido los principales factores para los primeros despidos un año antes y el subsecuente fin de sus operaciones.

El cierre de Chocolate incluso “hizo llorar” a la ex presidente Cristina Fernández. A través de su cuenta personal de Twitter, la actual senadora nacional compartió un mensaje de su sobrina en el cual le contaba la noticia y le mostraba que algunas empleadas de la marca habían juntado plata para hacerle un regalo.

Acabo de aterrizar en Calafate y el primer mensaje que me entra en el celu es de mi sobrina Romina. Casi me pongo a llorar. Enseguida y en el mismo mensaje me entran tres fotos. La primera la portada de la carta que acompaña el regalo. La segunda su texto. pic.twitter.com/cxWUGwfg6b