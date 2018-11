Cómo liderar en un contexto recesivo

Roberto Wagmaister, CEO y Founder de gA, y Fernando Werlen, director General de Sancor Salud, disertaron sobre las dificultades y las oportunidades de ejercer un liderazgo en medio de un ámbito de recesión, como el que experimenta en el presente y de forma cíclica la Argentina. Los ejecutivos participaron del panel Management y Liderazgo, realizado en el marco del 11° Encuentro de los Líderes, que organizó El Cronista este miércoles en el predio de La Rural.

El debate –moderado por Flavio Cannilla, editor General de Revista Apertura, InfoTechnology y Suplementos– indagó en los retos que enfrentan los líderes de distintas organizaciones en la actualidad. Las habilidades necesarias en un entorno cambiante y los estilos de management más valorados fueron algunos de los puntos abordados en la conversación.

Según Wagmaister, "se lidera con actitud, teniendo claro cuál es el propósito y cuál es la estrategia de ejecución". "Uno aprende a escuchar a la propia intuición y atender el sentido de oportunidad. La tecnología habilita el cambio, pero la transformación es cultural: anima a pensar de otra manera. Nuestro objetivo es transformarnos y trabajamos con más de 40 países en el mundo para ello", sostuvo el empresario que en 1992 fundó gA, firma que produce y exporta servicios profesionales a América latina y otros destinos.

"En 2018, cumplimos 26 años. A lo largo del tiempo, pasamos por un montón de subas y bajas, por lo que aprendimos que el cambio es lo único constante. La exportación de valor agregado es una cuenta pendiente que tiene el país y la crisis que se presenta ahora es una oportunidad para saldarla", analizó el directivo, quien también es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y del clúster ITO de la Argencon, entidad que creó junto a otras empresas de la llamada industria del conocimiento.

La tecnología habilita el cambio, pero la transformación es cultural: anima a pensar de otra manera. Roberto Wagmaister, de gA.

"Hay que tener una resistencia suficiente para no limitar la expansión de un sector que crece un 15% por año y que se estima que podría en 2025 exportar un volumen similar al que exporta el sistema agroexportador", indicó Wagmaister. Es que, hoy, el sector moviliza aproximadamente u$s 6000 millones.

Wagmaister cree que la clave reside en generar actitudes para que la gente innove. Y, para ello, la organización más adecuada, según él, es una sin una estructura jerárquica. "Hay que crear líderes y no cargos jerárquicos. En gA, nos propusimos dividir el pensamiento estratégico en tres horizontes. El primero es el core business, que da lugar a todas las acciones que la empresa quiera desarrollar y que paga a fin de mes los sueldos. El segundo y el tercero son la innovación y la disrupción. Así nos convertimos en una consulting platform. Esto significó dos años de remarla en dulce de leche. Moverse fuera de la zona de confort no es una cosa simple", explicó.

Así fue como nació Parabolt, firma que tiene como misión generar capitales digitales y desalinear las estructuras jerárquicas. "Se trató de un spin off de gA. No reclutamos a gente nueva, el personal provino de allí. Su estructura es plana y da espacio a la creatividad. En lo personal, abogo por las empresas B corp, que tienen una visión integradora y no se preocupan solo por el accionista, sino también por la comunidad", manifestó.

Por su parte, Werlen, médico clínico especialista en Neumonología y director General de Sancor Salud –firma con 45 años en el mercado–, adhirió a los dichos de Wagmaister, y afirmó: "Nos acostumbramos a liderar en un contexto de recesión. Uno de los secretos para afrontar una situación de este tipo es que la empresa posea dinamismo y flexibilidad".

El directivo, que ingresó a la compañía en 2001 y rotó por distintas posiciones hasta llegar a la dirección General, agregó que la decisión de Sancor Salud este año fue "estar cerca de los asociados". "El sector de salud es uno de los más golpeados por la crisis. Les ofrecimos distintas opciones a nuestros clientes para que no tengan que resignar una cobertura y sigan accediendo a un plan de salud completo", aseguró, y sorprendió a los presentes en la sala con un dato: "La inflación médica siempre se halla tres o cuatro puntos por encima de la inflación real".

En cuanto al futuro de la industria, Werlen señaló que tanto la Argentina como el mundo enfrentan un gran desafío: la digitalización en el campo de la salud es inminente. "Así como el sistema previsional está transformándose, el sistema de salud también. La nanotecnologia, el 4D y 5D, y el código genético, entre otras innovaciones, son un hecho, y ya estamos viendo estos cambios. Por eso, necesitamos imaginar e intuir escenarios posibles, apoyándonos en datos concretos, sin descuidar la seguridad de la información del paciente, que, mal usada, puede resultar perjudicial", expresó, al tiempo que le pidió al Estado la creación de una agencia de evaluación, que examine los adelantos que están desarrollando otros países y estudie su viabilidad en la Argentina. "Manipular la genética no es sencillo. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Necesitamos que el Estado se involucre y un ente controle estos cambios", sentenció.

"Manipular la genética no es sencillo. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Necesitamos que el Estado se involucre y un ente controle estos cambios". Fernando Werlen, de Sancor Salud.

Para él, el diferencial en una compañía que presta servicios de salud es la composición de los equipos. "Debemos capacitarlos y profesionarlos y cuidar el talento que aporta ideas novedosas, distintas a las tradicionales. En Sancor Salud, todos saben hacia dónde va la empresa y cuál es el objetivo que tenemos que seguir. El mensaje y la comunicación transparentes son fundamentales", resumió.

A modo de conclusión, ambos expertos brindaron recomendaciones a sus colegas. De acuerdo al CEO y Founder de gA, para transformar las empresas existentes se necesita "gente que entienda del tema y con experiencia". "El millennial tiene una ductilidad para el medio digital, pero no confundamos los roles. Hay que invertir en el desarrollo y estar cerca de la gente", aclaró.

En tanto, el director General de Sancor Salud opinó que es importante que los líderes mantengan encuentros permanentes con las bases, para que sepan mutuamente en lo que se está trabajando", mientras que instó a analizar puertas para adentro el desempeño propio. "Solemos pensar que la culpa la tiene el otro: el Estado, el mercado. Debemos tener una actitud proactiva y hacer mea culpa", concluyó.