“No se frenan los lanzamientos: en épocas difíciles, quedarse quieto es retroceder”

A pesar de que éste no fue el mejor año para el consumo masivo, con una caída proyectada de 3%, Antonio Mosteiro CEO de Mondelez para el Cono Sur asegura que los lanzamientos en su compañía no se detuvieron e incluso llevaron a que algunas de las marcas del portfolio de la empresa alimenticia, crezcan. Para el ejecutivo, “en épocas difíciles, si uno no se reinventa y no avanza, se queda atrás porque el consumidor es cada vez más exigente. Quedarse quieto es retroceder”, dijo a El Cronista.

Mosteiro asegura que el salto del dólar y los costos no modificaron las estrategias de negocio, y espera un repunte en la actividad en el segundo semestre de 2019.

¿Cómo afectó los planes de este año, el salto cambiario?

-Lo muy coyuntural no puede afectar los planes porque los lanzamientos se piensan con un año de anticipación. Este año el consumo está retraído en general un 3% y los últimos meses fueron más difíciles. Pero mantuvimos los lanzamientos y estamos viendo que el consumo empezaría a recuperarse hacia el segundo semestre del año próximo.

En medio de la retracción, ¿hay espacio para crecer?

-Si. En Milka y Oreo, por ejemplo, este año a pesar de la retracción del consumo crecimos por tener un alto valor agregado. El consumo masivo tiene esa ventaja, se puede ganar mercado.

¿Los afectan las segundas marcas por tener menor precio?

-Es cierto que los consumidores buscan opciones de menor precio pero dependiendo del segmento tienen poca penetración. En rollos de papel de cocina, una marca de un supermercado llega hasta el 90% de penetración pero en categorías donde hay un fuerte diferencial por ejemplo de sabor, es mucho menor.

¿Cómo se movieron los precios de sus productos?

-En el año nuestros aumentos de precios estuvieron por debajo de la inflación. No se puede trasladar todo el alza de costos porque somos muy conscientes de la situación de los consumidores. El limite es no vender a pérdida. Tuvimos un fuerte aumento de costos por el salto del dólar pero lo que vendemos en el mercado local está bastante balanceado, más del 90% es producción local. Es cierto que igual hay muchos insumos que son importados o están muy vinculados al dólar, como la harina y el cacao, y además tenemos la mano de obra que se mueve con las paritarias. En ese contexto la presión del dólar es muy intensa. Evidentemente uno tiene que pasar a precios ese aumento en los costos, de manera muy gradual y medida.

¿Qué proyecciones hace para 2019?

-Tenemos una agenda de lanzamiento de nuevos productos interesante, siempre bajo el paraguas de nuestras marcas. No estamos pensando en lanzar nuevas marcas.

¿El impacto del costo de la logística, cómo se amortigua?

-Siempre buscamos ganar en productividad. Trabajamos con las cadenas de supermercados para planificar mejor la recepción de los camiones, por caso, que no estén parados una hora haciendo cola porque si se hace en 10 minutos el costo baja. Nos ponemos más creativos, cuidadoso, para mejorar la eficiencia. Los esfuerzos para lograr una eficiencia adicional son cada vez más altos. Eso nos permite mitigar el impacto de la suba de costos porque tenemos 250.000 puntos de venta.

¿La creatividad hoy se pone más en reducir los costos o la innovación de productos?

Buscar eficiencia de costos ya es parte de nuestro ADN. No queremos tener gastos que no le agreguen valor al consumidor y los clientes justamente para poner ahí la creatividad en los productos, sumando conexión emocional.

¿Qué posición tienen en cuanto a las nuevas normas sobre etiquetado nutricional que se están discutiendo?

Nos importa mucho. Cuanto mas claro y simple de leer es el etiquetado, mejor. Lo que queremos es armonizar la norma dentro del Mercosur para que no haya normas diferentes etiquetas en cada país porque implicaría tener productos especiales de packaging.

¿Las retenciones afectaron la estructura de Mondelez para exportar?

-No tanto porque es chica la proporción que exportamos y además no podemos estar cambiando nuestra estrategia de negocio por coyuntura. Ganar un mercado requiere mucho tiempo de consistencia, entonces si cambian las retenciones o el tipo de cambio no se puede exportar mas o menos. Aquí creemos que lo importante para exportar más es desarrollar unmercado, la habilidad para que el consumidor coma un Mantecol en Brasil, donde no se come porque no está acostumbrado.

¿En Argentina hay potencial para crecer más?

-Queremos ganar participación en las categorías en las que estamos jugando. Por ejemplo, en galletitas el mercado es muy grande con alto consumo per cápita, donde ganar participación hay gran espacio. Otro es expandirnos a nuevos segmentos, nuevas vocaciones de consumo y a precios accesibles para los presupuestos que tiene el consumidor de hoy.

¿Les sirve estar en Precios Cuidados?

-Obviamente la rentabilidad de esos productos es más limitada pero tenemos más llegada a los consumidores con quienes colaboramos. Aún así, tenemos 400 artículos y hay 10 en precios cuidados.