Startups: la Argentina quedó en la cola de la inversión récord recibida en la región

La Argentina ya no puede jactarse de ser en América Latina la tierra de unicornios, como se le dice a las startups que tienen una valuación de más de 1.000 millones de dólares. Y, para peor, desde 2017 y hasta junio de este año solo ha recibido un 5% de la inversión de venture capital –capital de riesgo– que las startups o empresas emergentes de la región han recibido y que ha sido récord, según destaca un informe que publicó la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América latina (Lavca, por sus siglas en inglés).

En ese período, el país captó u$s 110 millones, que fueron invertidos en 27 startups. El dato queda muy lejos de Brasil, que atrajo u$s 1400 millones para 201 de sus emprendimientos y se convirtió en el país que mayor flujo de fondos logró. Más específicamente, alcanzó el 73% del total de América latina, que fue de u$s 1921 millones, informó Lavca. La inversión en 2018, hasta junio, fue récord: u$s 780 millones en 145 acuerdos, cuando en el mismo periodo de 2017 habían sido destinados u$s 476 millones en 90 negocios.

La Argentina, por su parte, quedó atrás de países como México, que recibió u$s 154 millones para 82 startups y se convirtió en el segundo mercado más activo de la región; además, 55 de sus inversiones fueron en series A –de montos que generalmente superan el u$s 1 millón–, variable que indica que ese mercado va alcanzando madurez.

Colombia, con u$s 188 millones invertidos en 23 startups, también se ubicó por encima de la Argentina.

Por su parte, Chile, en quinto lugar, fue un caso particular, ya que a pesar de varias iniciativas gubernamentales para promover el emprendedorismo —como Startup Chile, incubadora con más de 1300 casos a cuestas—, solo recibió u$s 35 millones en 44 emprendimientos, lo que muestra que las inversiones son de montos pequeños.

En tanto, Perú -con u$s 12 millones y 8 startups- quedó sexto.

De este modo, Brasil se convirtió en el país en América latina con mayor cantidad de empresas de valuaciones superiores a los u$s 1000 millones, como se considera a los unicornios (pese a que el termino original se refiere a las firmas que no cotizan en bolsa). Ya superó a la Argentina, que tiene cuatro: MercadoLibre, Globant, Despegar y OLX. A pesar de que el marketplace de artículos usados LetGo fue creado por el argentino Alec Oxenford –también fundador de OLX–, la firma es considerada estadounidense.

En 2018, Brasil sumó varios unicornios. En enero, el competidor de Uber, 99Taxi, fue adquirido por la china Didi Chuxing, por más de u$s 1000 millones. La empresa de pagos PagSeguro levantó u$s 2.700 millones con su salida a bolsa, a comienzos de este año. En el segmento fintech, Nubank juntó u$s 400 millones a lo largo de 2018 y alcanzó una valuación de más de u$s 4000 millones. Stone Pagamentos, mientras tanto, realizó una oferta pública de acciones y fue valuada en u$s 8700 millones. Otras dos, Arco EducaçÒo y Ascenty, también se convirtieron en unicornios recientemente.

A nivel regional, el sector fintech, desde 2017 y hasta junio de este año, recibió una inversión de u$s 540 millones en 94 transacciones. Para la Argentina, representó el 30% de sus inversiones de venture capital, en este caso, superior al 22% de Brasil.

Los marketplaces también fueron importantes: generaron u$s 304 millones para América latina. En ese segmento, hubo rondas de inversión de compañías argentinas, como Afluenta (prestamos) y Trocafone, de celulares usados. De todas maneras, quien se llevó gran parte de los fondos fue la empresa colombiana de última milla Rappi; levantó más de u$s 385 millones en dos rondas de inversión durante 2018 y alcanzó el mote de unicornio.

Algunos sectores, según Lavca, han más que duplicado sus inversiones desde 2016. Agtech –tecnología aplicada al agro– recibió u$s 57 millones de inversión desde 2017 hasta junio de este año. Agrofy, compañía rosarina, es uno de los casos argentinos más importantes: recibió u$s 6 millones en marzo de 2018. Mientras tanto, Logística –incluye Distribución– y Transporte fueron los segmentos que más dinero de estado tardío captaron: u$s 398 millones en 12 acuerdos.