Las pymes del sector lácteo acumulan 15 meses consecutivos de pérdidas

Las pymes lácteas llevan quince meses consecutivos de pérdidas económicas. Así lo asegura un reporte elaborado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo) en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La caída comenzó en agosto de 2017 y se profundizó con el correr del tiempo, ya que las pequeñas y medianas empresas del sector no cuentan con escala suficiente para poder cubrir los costos, tal como indica el informe realizado por IAPUCo e INTA.

La situación no es nueva: el mercado lácteo atraviesa, desde hace varios años, una de las peores crisis, y el deterioro no cesa.

En el caso de las grandes compañías lácteas –principalmente, las que integran el Centro de la Industria Lechera (CIL)–, el valor de referencia de demanda en septiembre de este año fue de $ 8,15 el litro, versus un monto promedio pagado al tambero de $ 8,08 por la misma cantidad durante ese mismo mes.

En cambio, para las pymes –que operan con distribución regional y se encuentran bajo la órbita de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel)–, el panorama es distinto, e incluso, más grave. Para ellas, el valor de referencia en septiembre pasado fue de $ 6,73 el litro, lo que equivale a una pérdida promedio de $ 1,34 por litro.

En tanto, el valor promedio nacional pagado al tambero en octubre pasado fue de $ 8,42 el litro, por lo que la investigación prevé pérdidas similares en los próximos meses. “Para el próximo mes, se espera que el productor perciba un monto aproximado de $ 9 por litro”, también pronosticó por su parte Pablo Villano, presidente de Apymel.

“Dado que la mayor parte de la oferta de leche se consume en el mercado local, la industria registra muchas dificultades para trasladar el aumento de los costos a los consumidores argentinos. En los últimos tres meses, la inflación de la canasta láctea se ubicó 10 puntos por debajo del ajuste del promedio general de alimentos”, sostuvo el reporte, a lo que Villano agregó: “Todo nos aumentó y no pudimos realizar subas en los precios acordes a dichos incrementos. Hay mucha oferta en el mercado interno y la demanda es inelástica. El año pasado, el consumo local absorbió el 85% de la producción nacional”. Para él, las problemáticas más grandes tienen que ver con el incremento de los costos –tanto en las tarifas de los servicios de luz y gas, como en los insumos– y la contracción del consumo. “La situación era negativa antes de la devaluación, pero, tras ella, empeoró”, dijo el titular de Apymel.

Según Javier García, de San Gotardo, firma que compró la fábrica de Sancor en Charlone (provincia de Buenos Aires), el escenario se complicó, sobre todo, en los últimos meses, a partir de la disparada del dólar: “No pudimos aumentar de forma significativa nuestros productos”.

En lo que respecta a la producción, el costo promedio de la generación de leche en Buenos Aires –donde se localizan los tambos de mayor escala productiva– fue de $ 8,39 el litro en septiembre pasado, mientras que en el caso de Santa Fe y Córdoba los precios por litro se ubicaron en $ 9,75 y $ 9,85, respectivamente.

Días atrás, se anunció el lanzamiento de un mercado de futuro para la lechería, que se implementará el 15 de diciembre próximo y permitirá a tamberos e industriales conocer el valor de la materia prima con antelación. Al respecto, el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, aseguró que la puesta en marcha del mercado de futuro de leche traerá “previsibilidad” a las distintas partes del rubro y ratificó al Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea) como un marcador del precio de referencia de los artículos.