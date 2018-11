Cuál fue el costo para Odebrecht de los escándalos de corrupción

Luego de un perfil bajísimo en el país, la constructora brasileña decidió volver a hablar. Con una presentación antes un grupo de periodistas en un reconocido hotel, la empresa busca mostrar todas las acciones que está llevando a acabo en los últimos dos años para que la firma vuelva a recuperar la reputación perdida.

“Ya estamos listos para hacer negocio sin riesgos”, fue el mensaje de Olga Ponte, la interlocutora de la compañía y responsable de Conformidad a nivel mundial y encargada de lavar su imagen.

Con acuerdos de lenidad firmados con 10 países, la empresa también quiere lograr dejar el pasado atrás en la Argentina, Angola y Venezuela con quien aún no ha podido hacerlo. “Estamos sentados a la mesa para discutir el acuerdo y el intercambio de información se está dando”, remarcó Paulo Levita, director de Administración y Finanzas Odebrecht Ingeniería & Construcción Argentina. Sin embargo, los ejecutivos no dieron detalles del tema.

“El tiempo está pasando y los otros países ya firmaron. Esto puede ser interpretado por el mundo. No por nosotros que estamos sentados a al mesa”, agregó Ponte, quien remarcó quiénes eran los otros dos países que, al igual que la Argentina, no cerraron el tema.

Es que con el escándalo del Lava Jato, la empresa no sólo perdió los u$s 2800 millones que debe pagar como multa en 23 años sino que, además, perdió un gran número de proyectos. Según los propios números de la empresa, en 2015 tuvo ingresos netos por 124.000 millones de reales (u$s 32,’7 millones), mientras que en 2017 sólo llegaron a R$ 72.000 millones (u$s 19 millones).

Así pasó de tener 200.000 empleados en 2015 a 60.000 en la actualidad. En la Argentina, donde en 2017 facturó $ 2170 millones la situación no es muy diferentes. Del pico de 10.000 colaboradores en 2012/2013 pasaron a 800 hoy, con dos obras en ejecución (el gasoducto de Córdoba y la Centra Térmica de Rosario) y otras dos centrales térmicas en fase de consultoría (Ezeiza y Río IV). Todos proyectos privados. “Podemos colaborar bastante con la economía argentina”, señaló Levita, quien agregó que tienen posibilidades de financiamiento externo necesario para los PPP.

“Las conversaciones para llegar al acuerdo comenzaron a inicios de 2017, casi dos años. En Brasil llevaron un año. No quiero pensar que estamos retrasados”, concluyó el ejecutivo instalado en la Argentina.

Luego del escándalo, Odebrecht armó un área de Compliance independiente que reporta directamente al Consejo (antes dependía de Asuntos jurídicos). La misma depende de Ponte y tiene 81 personas dedicadas 100% al sector y cuenta con un presupuesto de más de u$s 19 millones (72,5 millones de reales en 2017).

La empresa, que ya no tiene a nadie de la familia Odebrecht en puestos operativos, es la única firma en el mundo auditada por dos autoridades: el Ministerio Público de Brasil y el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos.

El monitoreo es hasta finales de 2019. “En estos dos años tenemos que mandar el 100% de la información financiera, desde la mínima transferencia que hacemos y después vienen a la Argentina y van a los proyectos para entrevistar a contratistas, proveedores, responsables de proyectos. Lo hacen en dos grupos para corroborar la información”, cuenta con detalle el ejecutivo.

Por otro lado, cambiaron el Consejo de Administración, que hoy está compuesto por un 66% de integrantes independientes. Además formaron un Consejo Global con personal reconocidas en el mundo como George Kell, fundador del Pacto Global o Jeremy Brook, líder del Consejo de Negocios de Transparencia Internacional.

Y, en mayo de 207, pusieron en marcha un canal de denuncias anónimo.

“No vemos la multa o el monitoreo como un penalidad sino como una garantía de seguir sobreviviendo”, concluye Ponte.