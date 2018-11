Lanzan el RenovAr 3: reducen las inversiones y la escala de los proyectos

El Gobierno Nacional lanzó el proceso de convocatoria para las empresas interesadas en suscribir sus proyectos de energías renovables en la tercera ronda del Programa RenovAr. A través de la resolución 100 suscripta por la Secretaria de Gobierno de Energía, se oficializaron varios cambios con respecto a la Ronda 2 anunciada en agosto de 2017. Además de reducir los plazos de garantía y cupo máximo de beneficios fiscales para todas las tecnologías, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda también puntualizó que, en esta ocasión, se buscarán proyectos de menor escala.

La capacidad disponible en las redes de media tensión y las restricciones en lo que tiene que ver con transporte en las de alta y extra alta tensión son unos de los principales motivos por los que el Gobierno ve conveniente apuntar a iniciativas de menor escala, según lo considerado en la resolución. Apuntan que esto “contribuirá a una mayor estabilidad en las redes”. A su vez, los interesados deberán contar con la conformidad de los Agentes Distribuidores y/o Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte (PAFTT), ya que los proyectos se conectaran a sus redes.

La incidencia de los desarrollos de una escala más pequeña incidió directamente en una disminución de los beneficios fiscales a obtener. La tecnología que mayor reducción exhibió fue el biogás que pasó de un tope de u$s 2.750.000 por megavatio (MW) a u$s 2.025.000, seguido por los proyecto de biogás relleno sanitario que tuvieron un cupo máximo de u$s 1.250.000 en 2017 y este año será de u$s 585.000. Para la Ronda 3 el resto de las tecnologías tendrán el siguiente tope de beneficios fiscales: Eólica u$s 630.000, Solar fotovoltaica u$s 382.000, Biomasa u$s 1.125.000 y Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH) u$s 1.260.000.

Por otro lado, también se modificaron hacia abajo los valores de referencia para inversiones para algunas tecnologías. Solo los proyectos de energía eólica – u$s 1,4 millón por MW – y solar fotovoltaica – u$s 850.000 por MW – se mantuvieron con el mismo monto que en la ronda pasada. Para los desarrollos de biomasa, el valor de referencia cayó a u$s 2,5 millones, en el caso de biogás fue de u$s 4,5 millones, mientras que para los PAH pasó a ser de u$s 2,8 millones. El que más cambió fue el monto de referencia para los proyectos de biogás de relleno sanitario que bajó de u$s 2,5 millones por MW a u$s 1,3 millones.

A diferencia de los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable, ahora el plazo de garantía se redujo a la mitad, de 180 a 90 días. La Secretaría explicó que esto se debió a la “consolidación del Programa RenovAr, su aceptación por los inversores y el historial de pagos”. Sobre este último punto detalló que “en los últimos 17 años, el máximo retraso histórico de pagos fue de 72 días”.

Según lo especificado en los considerandos de la resolución, en las anteriores tres rondas del programa – 1, 1.5 y 2 – se adjudicaron 147 proyectos por un total de 4466,5 megavatios de nueva potencia. De todos estos, 14 ya alcanzaron la habilitación comercial y 44 se encuentran en construcción o próximos a iniciarla. El objetivo es conseguir que la participación de las fuentes renovables en la matriz eléctrica sea de un 20% para diciembre de 2025. Hasta ahora, el total de contratos rubricados representará un 10,3% del consumo de energía eléctrica estimada para 2021.