Más grandes empresas crean sus propias incubadoras para invertir en startups

En la era de la “colaboración” y la “innovación abierta”, corporaciones locales están creando Fondos de Inversión para apoyar el desarrollo de startups, generalmente vinculadas a su negocio principal. Así, a las aceleradoras del grupo Telefónica (Wayra), Mercado Libre, Globant, Sancor Seguros y ABInveb (los dueños de Quilmes), se sumaron Telecom, AdecoAgro, Don Mario, San Miguel, Lartirigoyen, Banco Supervielle, Visa, e YPF, por citar algunos casos mencionados durante el último Foro Argentino de Inversiones.

“Apuntamos a emprendedores cuyo negocio está basado en tecnologías emergentes como robótica, inteligencia artificial, Big Data e Internet de las Cosas”, comentó Gustavo Martello, socio en Globant Ventures. “Veníamos haciendo inversiones minoritarias en startups y la convocatoria del gobierno al programa Fondce (Fondo de Capital Emprendedor), nos ayudó a formalizarnos”.

Este fondo creado por Globant invierte entre u$s 50.000 y u$s 200.000 por proyecto, y además ofrece un espacio en alguna de sus 17 oficinas en 13 ciudades del país, además de conectividad y servicios de mentoría. “Buscamos proyectos que ya tengan un prototipo armado y empiecen a facturar en el país, para escalarlos e internacionalizarlos, ya que tenemos 20 oficinas alrededor del mundo”, aseguró Martello.

En el caso del grupo Telefónica, cuya aceleradora, Wayra, se creó hace siete años, lleva invertidos u$s 2,8 millones en 57 emprendimientos. “Si bien nuestro fondo fue originalmente de “aceleración”, estamos moviéndonos cada vez más hacia el concepto de Fondo Corporativo (CVC-Corporate Venture Capital), co-invirtiendo en startups más maduras”, señaló Agustín Rotondo, Country Manager de Wayra Argentina.

Mercado Libre, por su parte, creó su Fondo de Inversión (MELI Fund) hace cinco años y desde entonces lleva invertidos más de u$s 4 millones en 27 compañías de Argentina, Brasil, Chile y México; como las locales Trocafone y 123Seguro.”Contamos con dos estrategias de inversión según el estadio de la empresa y las sinergias con alguna unidad de negocios de Mercado Libre”, destacaron en la compañía. Para empresas en un estadio temprano, la inversión varía entre u$s 50.000 y 300.000. Y en el caso de compañías que generan soluciones innovadoras para el comercio digital, corresponde una pre Serie A / Serie A y la inversión promedio está entre u$s 300.000 y u$s 1.000.000.

En tanto, el programa Eklos, creado hace tres años por el grupo InBev (cervecería Quilmes), incluye un fondo de u$s 150 mil para invertir en tres proyectos por año, a cambio de un 7% de equity. “Nos enfocamos en emprendimientos que complementan la cadena de valor de Qulimes: desde el agro hasta la logística, la producción y la innovación en bebidas, incluyendo la cerveza artesanal”, precisó Lucía Armendáriz, Manager de Innovación Abierta de Eklos.

Telecóm lanzó recientemente su programa de aceleracion “Garage Personal”, que “brinda un incentivo económico de hasta $ 875.000 a proyectos de Fintech, Internet de las Cosas y Entretenimiento”, destacó Fernando Freytes, gerente de Innovación y Servicios Convergentes del grupo. “Además de inversión ofrecemos mentoría comercial, técnica, legal y en finanzas. Es una iniciativa de innovación abierta que se basa en la colaboración”, agregó.

Esta tendencia a la creación de fondos de inversión privados por parte de empresas, es acompañada por iniciativas gubernamentales como la Ley del Emprendedor, que “además de la creación de las SAS (sociedades anónimas simplificadas), creó el Fondo de Capital Emprendedor (Fondce) por el cual el Estado co-invierte en distintas etapas del desarrollo de la idea a la empresa”, destacó el secretario de Emprendedores y Pymes Mariano Mayer, durante el Foro Argentino de Inversiones que se realizó la semana pasada en Buenos Aires.

El Fondce consta de tres herramientas. El Fondo Semilla, que consiste en un préstamo de honor de hasta $ 250 mil para proyectos seleccionados por una red de incubadoras y ONGs en todo el país; un fondo de aceleración para emprendimientos de alto potencial; y un fondo de expansión, para proyectos en marcha que buscan crecer en el mercado regional e internacional.