Nueva pelea del dueño de Tesla, ahora atacado por el tequila mexicano

Tequileros mexicanos están desafiando a la estadounidense Tesla por su intención de registrar la marca "Teslaquila" en varios países, pues afirman que evoca el nombre protegido "tequila", una bebida icónica que debe ser fabricada bajo ciertas especificaciones en México para cumplir con la denominación de origen.

A mediados de octubre, el magnate y director de Tesla , Elon Musk, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje en inglés "Próximamente Teslaquila" junto a una foto de una botella con la inscripción "100% puro de agave".

El tuit dio lugar a especulaciones acerca de que ahora Musk ha puesto su mirada en la milmillonaria industria del tequila.

Para que una bebida pueda tener la denominación de origen "tequila" debe ser producida con agave tequilana Weber azul y en algunos municipios de cinco de estados de México.

"Si le quieren dar vida a 'Teslaquila' como tequila, tendría que vincularse con un productor autorizado (en México), cumplir con la información comercial establecida en la norma del tequila y (...) solicitar la autorización ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial (IMPI)", dijo el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en una nota enviada a Reuters.

"De lo contrario, estaría haciendo uso no autorizado de la DOT (Denominación de Origen del Tequila)", agregó la nota.

Pocos días antes de que Musk publicara su tuit, Tesla había solicitado el registro de la marca "Teslaquila" ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) en la clase 33 Internacional "Licor de agave destilado".

En México, Jamaica y la Unión Europea la firma estadounidense enfocada en el negocio de vehículos eléctricos también ha solicitado registrar "Teslaquila", según el CRT.

"No sabemos si (Tesla) va a hacer tequila, dijo que iba a hacer un destilado y un destilado se puede hacer de cualquier agave y de quién sabe dónde", dijo el martes Ramón González, director del CRT.

El regulador mexicano rechaza el uso del nombre "Teslaquila" incluso si el producto cumple con la denominación de origen para ser un verdadero tequila, porque en el futuro Tesla podría dejar de fabricar tequila y usar la marca "Teslaquila" para comercializar otros destilados, como mezcal o ron.

"Lo que pasa es que (la marca Teslaquila) está en grado de confusión (...), podría denominarse Tesla tequila en el momento que se integre a cumplir con toda la normatividad que hay para la productividad del tequila", explicó González.

El CRT espera que en Estados Unidos se publique oficialmente la solicitud del registro de "Teslaquila" para oponerse como tercera parte con interés jurídico. "Sin duda alguna tendremos que hacerlo en su momento pero buscaremos tener contacto con estas personas para que pudiesen canalizar un negocio exitoso", destacó González.

Reuters solicitó a Tesla un comentario respecto a los planteamientos del CRT y se le consultó si está en sus planes producir la bebida alcohólica en México para cumplir con la denominación de origen, pero la compañía no respondió.

En años recientes, las versiones premium del tequila han aumentando su popularidad global, a medida que los consumidores más jóvenes optan por alternativas a la cerveza, lo que favorece las ventas de la industria.

Bacardi llegó a un acuerdo en enero para comprar al fabricante de tequila de lujo Patron Spirits International por u$s 5100 millones. En 2017 la familia Beckmann de México lanzó una oferta pública inicial de José Cuervo, recaudando más de 900 millones.