Por u$s 8000 millones, SAP se queda con Qualtrics

SAP, el gigante alemán de software, anunció que alcanzó un acuerdo para comprar a la estadounidense Qualtrics International, una firma especializada en el diseño de software utilizado para gestionar en encuestas de satisfacción a clientes y empleados de compañías. El monto de la transacción llegaría a los 7104 millones de euros. La empresa vendida iba a salir a bolsa pronto.

Según comunicó en un comunicado, SAP tiene pensado cerrar la adquisición en los primeros seis meses de 2019. Qualtrics preveía salir a Bolsa y facturar más de u$s 400 millones este año, monto que supondría un crecimiento de más de 40% en sus ingresos en comparación con los de 2017.

La plataforma Crunchbase informa que Qualtrics juntó en rondas de inversiones u$s 400 millones de fondos como Accel, Sequoia e Insight Ventures. Tenía la intención de vender más de 20 millones de acciones en su debut, a un valor de entre u$s 18 y u$s 21 por acción, lo que iba a suponer un monto recaudado de u$s 495 millones. Su valuación, así, iba a alcanzar hasta los u$s 4500 millones.

Qualtrics mantendrá su actual equipo directivo y su plantilla, así como sus oficinas. El actual CEO de la empresa, Ryan Smith, cuenta con el 40% de las acciones, aproximadamente.

La operación proveerá a SAP un mayor fortalecimiento en su oferta de software para la gestión de la relación con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés), un negocio que batalla con Salesforce, Oracle y Microsoft.

Desde SAP, su consejero delegado, Bill McDermott, destacó que la unión con Qualtrics reafirma la gestión de la experiencia “la nueva frontera revolucionaria del sector tecnológico”. Y Smith, de la compañía norteamericana, indicó que la operación de venta permitirá escalar más rápidamente a la empresa y lograr metas más importantes. “Esto colocará nuestra plataforma XM Platform en todas partes de un día para otro. No podríamos estar más emocionados de unir nuestras fuerzas con Bill y el equipo de SAP en esta oportunidad única de impulsar la economía de la experiencia”.