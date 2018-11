Telecom obtuvo un crédito de u$s 200 millones del Deutsche Bank

Telecom obtuvo un crédito de Deutsche Bank por u$s 200 millones, ampliable a u$s 300 millones. El préstamo es a cuatro años, amortizable, y tiene una tasa inicial anual, equivalente a Libor más 4,5%. "Por debajo del bono comparable de la República Argentina a 2020", destacó la compañía en un comunicado.

Con este crédito, Telecom logró refinanciar, prácticamente, la totalidad de su deuda, "a una tasa inferior al costo argentino y en tiempo record", resaltó la empresa.

Para cumplir con su plan de inversiones, la operadora había tomado un préstamo por u$s 1000 millones, con un plazo de un año, y vencimiento en febrero de 2019 con distintas entidades financieras. En octubre, canceló u$s 100 millones de ese crédito y refinanció u$s 500 millones, a cuatro años.

En nueve meses de 2018, Telecom invirtió $ 24.046 millones, equivalente al 24,2% de sus ventas consolidadas y 49,5% más que en igual período del año pasado. Ese monto forma parte de los u$s 5000 millones que desembolsará en los próximos años.