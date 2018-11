Ford apuesta por los scooters: compró startup por u$s 90 millones

Los scooters están transformándose en uno de los negocios de moda en la industria del transporte urbano. Las startups dedicadas a esta segmento, como Bird Rides y Lime, alcanzan rápidamente los u$s 1000 millones en valor de mercado. Con la idea de que este tipo de medios superarán al automóvil clásico en el futuro, Ford acaba de anunciar la compra de Spin a cambio de u$s 90 millones, según un reporte de The Wall Street Journal.

“Los scotters están ayudando a la gente a moverse alrededor de los centros muy poblados”, aseguró Marcy Klevorn, jefa del negocio de servicios de movilidad de la automotriz. Ford apuesta a extender la influencia de la compañía sanfranciscana, que actualmente opera en un nueve de ciudades de los Estados Unidos, a un centenar de localidades en el corto plazo.

La apuesta se oficializa tras las presiones de los inversores por mejorar los números de la empresa y recortar los costos. Durante el tercer trimestre, reportó una facturación de u$s 37.600 millones, un 3% por encima de la exhibida en el mismo período en 2017.

Según señalaron desde Ford, las ciudades estadounidenses están interesadas en apoyar el desembarco de scooters eléctricos para el traslado debido a que reducen la congestión de tránsito y ofrecen una opción más económica para los ciudadanos de menores ingresos.

Para las automotrices, el automóvil comenzará a perder terreno con el tiempo. Por eso, los principales players de la industria comenzaron a extender sus inversiones para abarcar otras unidades de negocios. General Motors anunció la semana pasada que lanzará una marca de bicicletas eléctricas, mientras que Mercedes-Benz y Daimler oficializaron un acuerdo para desarrollarlo un servicio de transporte, al estilo Uber.