Las energías renovables atraen más de $ 1000 millones en la nacionalización de equipos

El boom de las energías renovables atrae inversiones a la Argentina y no sólo para el armado, en sí, de los parques de generación que se licitaron en las rondas RenoVar. Con una inversión de u$s 22 millones, la danesa Vestas se asoció con el grupo local Newsan, que aportó u$s 5 millones del desembolso, para comenzar a fabricar partes de sus aerogeneradores en su planta de Campana. La nueva línea de producción, que se suma a las que el holding local ya tiene en funcionamiento, se inauguró ayer con la presencia del presidente Mauricio Macri.

La decisión de radicar producción en el país por parte de Vestas tiene que ver con el incentivo de un “bono fiscal” que propone la Ley de Energías Renovables para aquellos equipos que contengan, al menos, un 35% de componentes locales. Esta iniciativa, que es similar a la que rige para la industria automotriz, busca generar empleo y desarrollo de tecnologías a nivel local.

“Con la puesta en marcha de esta nueva planta, junto a Newsan, llegaremos a casi un 40% de integracion local”, comentó a El Cronista Andrés Gismondi, country manager de Vestas Argentina. “Además, se crearán 80 empleos directos y 220 indirectos”, detalló el ejecutivo.

En Campana, se producirán góndolas y bujes para los aerogeneradores, y el objetivo es llegar a las 100 unidades por año, con la idea de, también, exportarlas al resto de la región.

La compañía, también, está desarrollando proveedores para las torres. Para esto, firmó acuerdos con empresas nacionales. Las elegidas fueron Metalúrgica Calviño, de Florencio Varela, y Sica, en Esperanza, Santa Fe.

“Actualmente, tenemos tres parques eólicos en operación y otros 22 en construcción, por 1500 megawatts (Mw)”, detalló el ejecutivo de Vestas. “Pero no sólo tenemos como objetivo la venta de turbinas y la construcción de parques eólicos. También, su operación y mantenimiento. Para esto, estamos tomando técnicos e ingenieros y trabajando con universidades para formar profesionales”, agregó Gismondi.

Viento a favor

Su competidora global, Nordex Acciona, también aterrizó en el mercado argentino. Con casa matriz en Alemania, la compañía, producto de la adquisición por parte de la firma teutona del negocio de turbinas eólicas del grupo español, tiene planes avanzados para radicar producción. Según el portal especializado Energía Estratégica, estaría por firmar un acuerdo con la estatal Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), para producir nacelles (góndolas) y bujes en su planta de Córdoba.

Vincent Riedweg, director general de Nordex Argentina y Uruguay, no desmintió la versión en diálogo con El Cronista y afirmó que “la compañía está localizando la producción de torres, ensamblaje de góndolas y bujes, para alcanzar un 36% de integración nacional antes de fin de año, con una inversión de u$s 10 millones”.

Además, “con el objetivo de llegar a un 45% de integración local para 2020, la firma está estudiando opciones y definiendo qué tipos de componentes se localizarán”, apuntó Riedweg.

La compañía tiene, hoy, 150 Mw operativos en proyectos de las rondas 1 y 1.5 de RenoVar (parques Castellan y Achiras), y está construyendo otros 400 Mw entre proyectos RenoVar y el Mercado a Término (MATER).