Flybondi volará a Asunción desde diciembre a partir de u$s 118

La aérea low cost Flybondi anunció que a partir del 17 de diciembre comenzará a operar su primera ruta internacional, con destino a Asunción, Paraguay. Además, el 20 de diciembre comenzará su segunda ruta internacional, con destino a Punta del Este, Uruguay, desde las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.

La ruta hacia Asunción, que saldrá desde el aeropuerto El Palomar, contará con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingos.

La tarifa por tramo parte en los u$s 59 por tramo, tasas incluidas (que oscilan de u$s 41 a u$s 43). Incluyen un equipaje de mano de hasta 6 kilos y deben ser adquiridos con al menos 30 días de anticipación.

"Estamos muy entusiasmados con empezar a operar nuestras primeras rutas internacionales a Paraguay y Uruguay. Queremos conectar a las provincias con la región y continuaremos durante 2019 abriendo rutas en este sentido. Cada nueva ruta es más empleo directo e indirecto, más oportunidades para el turismo y miles de personas que pueden tener la libertad de volar a precios bajos", expresó Julian Cook, CEO de Flybondi.

Actualmente Flybondi cuenta con 13 destinos y 18 rutas operativas, que conectan las principales provincias del país.

El 1º de noviembre pasado inauguró la última ruta de cabotaje, que une las provincias de Córdoba y Corrientes. Ambas provincias no tenían vuelos comerciales que las unieran desde hacía más de 18 años.

"Esto refleja el concepto de conectividad al que apunta la compañía, ya que varias de las ciudades a las que hoy vuela Flybondi sólo contaban con la oferta de una aerolínea. Las personas que viven en Posadas, Corrientes o Santiago del Estero hacía más de 18 años que no tenían nuevas opciones para volar y con Flybondi además pueden hacerlo a tarifas bajas", destacó Lucía Ginzo, directora de Comunicaciones Corporativas.

Desde que comenzó a volar, Flybondi transportó más de 700.000 pasajeros, y de ellos más de 100.000 son personas que viajaron en avión por primera vez en su vida.

La compañía cuenta con una flota de cinco aviones Boeing 737-800 NG y más de 550 empleados. En nueve meses, la aerolínea logró captar el 8% del mercado de cabotaje argentino.

Flybondi cuenta entre sus accionistas con Líneas Aéreas son Cartesian Capital Group LLC y Yamasa Co. Limited; también a los ex-ejecutivos Michael Cawley (Ryanair) y Michael Powell (Wizz Air).