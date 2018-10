Tres ex JP Morgan compran una compañía química

El fondo argentino de Lucens Capital adquirió más del 70% de la compañía Diransa San Luis, empresa local que produce químicos especiales y vende a clientes nacionales e internacionales, con una importante presencia en los segmentos de recubrimientos, adhesivos y tintas gráficas.

Se trata de la primera adquisición del fondo, creado por tres ex J.P. Morgan: Martín Molina, Juan Sebastián Ron y Pablo Tsutsumi Acuña. La intención de los directivos es desembolsar un monto que está de acuerdo con su tesis de inversión: entre u$s 20 y u$s 50 millones.

El acuerdo fue cerrado la semana pasada, aunque el proceso, después de haber sido realizada la primera oferta, duró 10 meses. "El gran desafío en el sector pyme es el proceso del ", dijo Ron. Y agregó: "Diransa tiene el liderazgo en el sector. Con clientes de primera línea y, de todas las compañías del sector, es la que tiene mayor capilaridad".

La compañía posee 130 empleados y cuenta con un laboratorio de desarrollo en el Parque Industrial Burzaco. "La compañía tiene 32 años de historia, con buenos resultados en diferentes períodos de volatilidad. Este último nos ayudó a comprobar que tiene un modelo de negocio resistente", explicó Ron.

Según comentó, se trata de una empresa que opera en un sector en gran medida dolarizado, con insumos de alta especialidad y en un mercado "nicho", donde hay pocos productores locales y otros jugadores internacionales, como BASF.

El propósito de los inversores es duplicar el tamaño de la compañía en el transcurso de entre tres y cinco años. "El blanco exportador no fue muy explotado. Pero creemos que hay una veta importante", indicó Ron. Actualmente, envía el exterior menos del 10%. "No ha sido un segmento clave. Estuvo más enfocada en el mercado interno, donde el negocio es muy rentable".

Como CEO de la compañía continuará Ariel Vinagre, accionista mayoritario después de Lucens, y Norberto Mancuso continuará como director Científico de la firma. Mientras que Molina, Tsutsumi Acuña y Ron se desempeñarán como miembros del consejo de administración.

Lucens, en tanto, continúa con su proceso de inversión. "Seguimos con un bastante activo en oportunidades", afirmó Ron. El propósito del fondo es invertir en la Argentina y no descarta cerrar hasta cinco acuerdos más, aunque el período no esté definido. "Tenemos capital para afrontar las que nos parezcan interesantes", añadió. Interesante, dice, también es este contexto. "Porque tenemos la posibilidad de encontrar compañías modelos de negocios robustas que en este tipo de situación pueden tener infusión de capital", enfatizó.

Con estructura , la cartera de inversores de Lucens se cuelga de familias ricas de la región –en un 95 por ciento– y algunos inversores sofisticados que trabajan en de los Estados Unidos. "Nuestros inversores entienden que, más allá de la volatilidad, la Argentina es un país para invertir, donde tiene sentido buscar oportunidades", expresó Ron.

El fondo busca compañías que valgan entre u$s 20 millones y u$s 50 millones, y busca la mayoría accionaria –más del 51%. Los sectores a los que presta atención van desde petróleo y gas hasta productos de consumo masivo.