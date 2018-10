Buscan blindar Vaca Muerta contra protestas de pueblos originarios

Vaca Muerta es el principal proyecto energético del país y el Estado busca crear una coraza alrededor de la formación para evitar que cualquier conflicto pueda perjudicar el desarrollo del mismo. Primero rubricaron un acuerdo de productividad entre sindicatos y empresas en enero de 2017; más de un año y medio después –a pocas semanas del paro general de septiembre-, el gremio llegó a un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, para blindar a Vaca Muerta de las protestas sindicales. Ahora, los empresarios buscan dar un paso más e impulsan una protección legal a la actividad ante conflictos con los pueblos originarios.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, mantuvo una reunión junto a Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), y Martín Kindl, director de Relaciones Institucionales del Instituto Argentino Petróleo y Gas (IAPG). Según consigna La Mañana de Neuquén, una de las propuestas del funcionario fue la de incorporar en el Código Penal una nueva figura que tipifique las "protestas ilegítimas" y así desalentar este tipo de manifestaciones.

"Hoy la actividad energética no tiene protección de la ley penal, no hay figuras que protejan la afectación de la actividad. Hay delitos o tipos en el código penal que son obsoletos para proteger la actividad", señaló Gerez al medio provincial. La nueva propuesta le permitiría a la Justicia intervenir en los casos de conflicto por la toma de predios por parte de comunidades originarias para proteger las inversiones petroleras en la formación.

El director ejecutivo de AmCham confirmó el apoyo de la cámara a la propuesta. "Vamos a trabajar con el Ministerio de Justicia y el Congreso para incluir en la agenda parlamentaria esa modificación al código penal", aseguró en diálogo con El Cronista. Y detalló: "En realidad es modernizarlo con el objetivo de preservar el desarrollo del proyecto y preservar la operación del pozo hasta que se discuta el problema a través de una mediación o de la Justicia".

Si bien Díaz afirmó que los conflictos con los pueblos originarios resultaban un dolor de cabeza operativo y económico cuando estas resultaban en la toma de una exploración o el corte de una ruta por la que se accede a un pozo, reconoció que esta no es la principal preocupación de los empresarios petroleros. "El tema es avanzar rápidamente con las mesas de diálogo", puntualizó. El primer encuentro se llevó a cabo a fines de agosto y fue presidido por Mauricio Macri.

Para Gutiérrez, con el último acuerdo firmado en octubre con los sindicatos, "se acabaron las excusas para no invertir". Este pacto contó con la firma del propio gobernador, Manuel Arévalo, en representación de las cámaras empresarias del sector, Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El escrito determina que las partes no pueden realizar o adherirse a medidas que afecten directa o indirectamente el desarrollo de Vaca Muerta.

Según estimaciones provinciales, la inversión en Vaca Muerta para 2019 sería de u$s 7000 millones, casi u$s 2000 millones más que la esperada para este año. Actualmente, la producción de gas no convencional es la que recibe la mayor parte de los desembolsos, en agosto la extracción creció un 233% interanual. A su vez, recientemente la Secretaría de Energía comenzó a autorizar las exportaciones de gas a Chile provenientes de la Cuenca Neuquina. La primera fue Compañía General de Combustibles (CGC), aunque próximamente podrían sumársele YPF y ExxonMobil.