Confirman fallo contra Monsanto por el glifosato y se hunden las acciones de Bayer

Las acciones de Bayer se hunden hasta 10% en la Bolsa de Frankfurt, después de que una jueza de San Francisco confirmó el veredicto de un jurado contra Monsanto -reciente adquisición del gigante farmacéutico-, por un histórico juicio acerca del potencial cancerígeno de su herbicida con glifosato, Roundup. El fallo, no obstante, redujo la sentencia de los u$s 289 millones originales a u$s 78 millones.

El 10 de agosto, un jurado había considerado que Monsanto actuó con "mala intención", al ocultar el carácter potencialmente cancerígeno del glifosato, que habían contribuido "considerablemente" a la enfermedad de Dewayne Johnson, un jardinero de 46 años que padece un cáncer terminal.

La jueza de San Francisco Suzanne Bolaños confirmó eso. Pero, al mismo tiempo, consideró que la indemnización -u$s 39 millones por el daño moral y económico a Johnson y u$s 250 millones como castigo a la empresa- era excesiva, según asentó en su fallo. Ahora, Monsanto (Bayer) fue penada con idéntica suma a la que recibirá Johnson, lo que totaliza el castigo en u$s 78 millones.

El jardinero tiene plazo hasta el 7 de diciembre para aceptar esta nueva suma. Si no lo hace, la jueza organizará otro proceso para fijar los nuevos montos de las indemnizaciones, precisa el fallo.

Los abogados de Johnson, padre de dos niños, se estimaron satisfechos por el hecho de que la magistrada haya mantenido los fundamentos de la sentencia, aunque consideraron que la reducción de los perjuicios punitivos fue “injustificada”.

En un comunicado, señalaron que “reflexionarán sobre las opciones” que se les presentan para determinar si aceptan la decisión de la jueza o prefieren un nuevo proceso.

“La decisión del tribunal de reducir los perjuicios punitivos en más de u$s 200 millones es un paso en la dirección correcta. Pero seguimos pensando que el veredicto de responsabilidad y la concesión de daños y perjuicios no tienen sustento en los elementos del proceso o en el derecho”, sostuvo Monsanto en un comunicado.

La compañía persiste en su afirmación de que su producto, comercializado hace más de 40 años y ampliamente utilizado en el mundo entero, es inofensivo.

La empresa fue demandada por Johnson, que utilizó abundantemente el Roundup y otra variedad con glifosato, el RangerPro, en el marco de su trabajo de jardinero en escuelas de una pequeña localidad de California entre 2012 y 2014.