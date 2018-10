Con el dólar de hoy, se necesitan casi cuatro sueldos para comprar un m2 nuevo en CABA

El dato no sorprende: a los argentinos cada vez les cuesta más llegar a la casa propia. Con un salario real en dólares que se vuelve a deteriorar en términos de metro cuadrado de vivienda, en agosto de 2017 (con un dólar a $ 17,4) se podía comprar 39,6% de un metro cuadrado, mientras en el mismo mes de este año (con un dólar a $ 30), sólo se puede adquirir un 26,4%.

Los números surgen del Informe de Mercado Inmobiliario e Índice de Salario Real que hace el Instituto de Economía de la UADE. La conclusión del estudio nadie quiere escuchar: los salario medidos en dólares cayeron en mayor proporción al incremento de los precios de los departamentos nuevos y usados. Con el trabajo de un mes cada vez se puede comprar menos porcentaje de un departamento nuevo o usado y el índice que realiza la universidad se redujo un 33,3% respecto de agosto del año pasado para el caso de viviendas nuevas.

Es decir, mientras los sueldos en dólares caen (el Índice de salario nominal en u$s pasó de u$s 149,1 en agosto de 2017 a u$s 104,9 en agosto de este año) las propiedades siguen apreciándose, aunque, según el informe, con una tendencia desacelerada.

“Estos valores son récord. El alza viene siendo sostenida”, asegura José Luis Rodríguez, decano del Instituto que realiza el monitoreo. Y esto se traduce en la caída de las escrituras que mostraron un descenso interanual de 24,5%. “Es una tendencia, el incremento de la base de nuevos propietarios comienza a dificultarse”, agrega Rodríguez. En tanto, las hipotecas perdieron 12,6 puntos porcentuales en su participación en el total de escrituras.

Para comprar un metro cuadrado de una vivienda nueva en Belgrano, Núñez, Palermo y Recoleta, en agosto, se necesitaron 3,8 salarios en dólares; y una usada hubo que sumar 3,4 salarios. En agosto de 2017, en cambio, la relación era de 2,52 sueldos para nuevos y 2, 20 para usados. El promedio de precio de los barrios relevados fue de u$s 3.014 para los departamentos nuevos (un 10,8% , más que en agosto del año pasado) y de u$s 2.641 para los usados (un 12,8% más que en 2017). Tanto en Belgrano como en Núñez hubo aumentos en usados como en nuevos. En cambio, en Recoleta y Palermo solo se vieron precios más altos en los departamentos usados. En esas zonas, en el segmento a estrenar, los precios del metro cuadrado rondaron los u$s 3.887 (Belgrano) y los u$s 3.609 (Núñez).

Lo que hay que tener en cuenta es que el estudio se hace en base a precios publicados en páginas web sin tener en cuenta la ya consabida negociación final para llegar al valor de escrituración. “Cuando hay estos movimientos bruscos de los valores de referencia los propietarios que tiene publicados sus inmuebles no vienen a decirte bajá el precio”, señala Claudio Vodanovich, secretario general del Cámara Inmobiliaria Argentina. Por su lado, Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires (Cucicba) explica que “desde la devaluación del peso los propietarios que necesitan vender escuchan contraofertas entre un 5 y un 15 %”.