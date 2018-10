Internas viejas, nuevas y sin salón

El mexicano César Ramírez Rojas, presidente de Scania, recibió un llamado. Era Hernán Vázquez, CEO de Volkswagen. Lo invitaba a reunirse el día siguiente, 20 de septiembre, "para hablar". Este miércoles, poco menos de un mes después de esa charla, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), eligió sus nuevas autoridades. Vázquez encabezó la lista única que llevó a su antecesor, el colombiano Luis Peláez Gamboa (Renault) como vice, y a Ramírez Rojas a la secretaría.

No fue la única novedad que hubo en el séptimo piso del edificio Club Americano. También, trascendió que, por la crisis del sector, se suspendió el Salón del Automóvil, que debía organizarse en junio. Ambas noticias fueron puntas de iceberg de vehementes pujas internas.

Desde 2002, Adefa rota su presidencia alfabéticamente, una suerte de pacto de paz para no dispersar energías durante la reconstrucción poscrisis. Con excepcionales y justificadas alteraciones, el esquema se respetó. Ramírez Rojas se preparaba para su segunda vez -ya había presidido Adefa en el mandato 2009/10- cuando recibió la sugerencia de Vázquez (VW es el dueño de Scania). Por rotación, le hubiera correspondido a Toyota. Pero antiguos y nuevos recelos con la japonesa -por su exitoso presente y algún audaz pecado de un pasado no tan lejano- la despojaron del traje para el cual su CEO, Daniel Herrero, se había tomado las medidas, con un piloto histórico de la industria como sastre. Ayer, se votó la nueva conducción.Herrero no se presentó en la sala, que tiene vista panorámica del Teatro Colón.

Tampoco fue pacífica la suspensión del Salón. Hubo un antecedente: 2009, también, por motivos económicos. La edición 2017 demandó $ 90 millones sólo en alquiler de alfombra. Cada terminal invirtió, al menos, cuatro veces más en su stand. Nadie se anima a presupuestar costos para mediados del año próximo, por lo que, combinado al ajuste de presupuestos que se espera, no fueron pocas la que clavaron el freno. En particular, las francesas, alguna alemana -de poder creciente en la entidad- y una estadounidense, que prefiere concentrar esfuerzos financieros en su agresiva política comercial. Desencanto para FCA, que soñaba con aprovechar el evento para festejar los 100 años de Fiat en la Argentina.