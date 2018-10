Luis Perez Companc: “No es suerte que no aparecimos en los cuadernos”

Luis Perez Companc, uno de los siete hijos de Gregorio “Goyo” Perez Companc y quien presidente el holding, se refirió a la crisis que vive el empresariado local tras la causa de los cuadernos. En el marco del evento Mercer Journey #30, celebrado en la Usina del Arte, dijo: “A veces, uno charlando con gente muy allegada con la situación de la Argentina (sobre) las cosas que están pasando; también, (sobre) las cosas que pasan con distintos empresarios, distintos grupos… A veces, me dicen: ‘Qué suerte que no aparecieron, que no están ahí’. Y yo les digo: ‘No, no es suerte’”. Y agregó: “La verdad es que nosotros tenemos un comportamiento y una trayectoria que mantuvimos y mantenemos. Mi tío, mi padre… Y ahora yo trato de seguir la misma línea”.

Sobre el modo de hacer negocios, Perez Companc declaró que el grupo “tiene una manera de hacer las cosas, buena o mala”. Y se explayó: “Nos han criticado muchas veces porque nosotros realmente hacemos las cosas distinto a lo que dicen los libros. Gracias a Dios, toco madera, todavía nos ha resultado”. Al hacer referencia a los casos de corrupción: comentó: “Cuando uno es constante, consistente en el tiempo y se apega a sus valores, los resultados vienen y se notan cuando pasan este tipo de cosas”.

Habló, también, del “gen explorador” de la compañía. “Siempre buscamos negocios donde podamos agregar valor y así estuvimos en negocios petroleros, financieros, estamos en el negocio de alimentos; todos muy distintos. Con buena gente y con buen equipo todo se puede hacer”, dijo.

“Nosotros este año, como grupo, estamos invirtiendo mucho en la Argentina, con una visión de largo plazo”, indicó. En agosto, la empresa anunció la compra de Tel3, firma líder en los sectores de ingeniería, construcción, servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones. Se trató de una operación de aproximadamente $ 900 millones, montó que incluyó la compra de activos y el plan de expansión a corto plazo. En ese momento, el CEO de Perez Companc, Pablo Antúnez, reconoció al diario La Nación que Transener podría ser una próxima inversión de la compañía. “Nuestro interés por volver a Transener es claro y lo decimos a viva voz. La empresa que estamos comprando ahora, Tel3, tiene vida más allá de Transener, pero tendría más sentido si se concreta la otra operación”, expresó el ejecutivo.