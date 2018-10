Cómo es la norma contable por la que la Argentina hace estragos en los balances

Tras la normalización del Indec, el mundo pudo conocer las mediciones estadísticas de la Argentina, que entró a un pequeño grupo de países con una inflación acumulada en los últimos tres años de 100% o más. Ese fenómeno gatilló desde julio la aplicación dentro del país de la Norma Internacional de Contabilidad 29 (IAS 29, por sus siglas en inglés), que obliga a las compañías regidas bajo las normas internacionales de información financiera (NIIF) a ajustar sus estados contables por inflación en el país, algo que les generó un descalabro fenomenal en sus balances.

"Al no ajustar por inflación se reflejan ganancias nominales y eso genera distorsiones", señaló Marcelo Bastante, socio de servicios de Financial Advisory de Deloitte, al explicar la razón de la medida. Y agregó que los cambios se hacen sobre los activos físicos y de capital (partidas del patrimonio y del estado de resultados).

Las compañías argentinas que cotizan en la bolsa local o que emitan deuda en el país también deberán ajustar sus estados contables, ya que así lo estableció recientemente la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. No obstante, hasta el momento ninguna firma nacional o multinacional puede hacerlo porque aún está vigente el decreto 664, emitido en 2003, que derogó el ajuste por inflación ante organismos de control societario. "Al 31 de julio se han presentado informes trimestrales que no aplican la IAS 29, porque la Comisión Nacional de Valores no los puede recibir", destacó Fernando Zanet, director de Assurance de PwC. Además, las empresas no solo tendrán que reajustar sus próximos estados contables, sino también los posteriores a 2003, cuando dejaron de hacerlo.

En especial, verán diezmados sus números aquellas firmas con caja en pesos. "Depende de la estructura de cada una", planteó Bastante. Y, para el caso de las multinacionales, agregó: "Hay que mirar tanto esta modificación como la devaluación". De todas maneras, muchas de estas firmas corregían las desviaciones al pasar sus ingresos de pesos a dólares o euros para presentarlos a sus casas matrices.

Según medios de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de ese país habría pedido a las empresas pertenecientes al Ibex 35 que antes de fin de año hicieran públicos los montos que perderán por este cambio. DIA, al proyectar una caída en su Ebitda para 2018 (ver recuadro), abrió el paraguas el lunes: "La estimación anterior no incluye el impacto que pudiera derivarse de la inminente aplicación de la norma contable IAS 29 (…) desde el tercer trimestre de 2018 debido a su actividad en Argentina".

Telefónica, por su parte, destacó en el reporte del primer semestre de 2018 que desde julio "explorará la aplicación de la contabilidad por hiperinflación a sus empresas cuya moneda funcional es el peso argentino". En el informe da a conocer que sus ingresos en la Argentina fueron de 1458 millones de euros contra los 1794 millones de los primeros seis meses de 2017.

Desde Santander Río confirmaron a que en España los números de la filial argentina serán presentados con el ajuste por inflación.

Según un informe de la firma contable EY, actualizado a julio de este año, otros de los países considerados hiperinflacionarios, desde el punto de vista contable, son Angola, con una inflación acumulada en tres años de 104,8%; Sudán del Sur (2500%), y Venezuela, con una inflación de tres años acumulada para 2018 de 1.500.000%.