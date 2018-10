Según Morgan Stanley, Uber vale u$s 120.000 millones

La salida a bolsa de Uber, prevista para el año próximo, podría ser una de las mayores de la historia. Según un informe presentado por Morgan Stanley, la aplicación de viajes obtendría una valuación de u$s 120.000 millones. Ese número es el doble del que tenía la empresa a principios de este año y casi el que tienen Ford, GM y Tesla combinados.

Mientras tanto, la compañía no puede parar su hemorragia de dinero: en el tercer trimestre del año perdió cerca de u$s 800 millones, que se suman a los u$s 1200 millones en la primera mitad de 2018. Por eso, se especula que Uber empezará a recortar pérdidas antes de su oferta pública de acciones (IPO, por su sigla en inglés).

De acuerdo con los cálculos hechos por la agencia Reuters, la app de viajes se queda con una ganancia neta del 23% de cada viaje, luego de pagarles a los conductores, las promociones para los pasajeros y otro tipo de gastos.

Según lo acordado con Uber el conglomerado japonés SoftBank, uno de sus principales inversores, Uber tiene que convertirse en empresa pública antes de fines de 2019. Para entonces, también se espera la salida a bolsa de Lyft, también en Nueva York, y de Cabify, en Madrid.

Sin embargo, la fecha de salida a bolsa probablemente dependerá de cómo esté el mercado para las ofertas públicas en el año próximo. Según consignó The Wall Street Journal, los bancos están alentando a Uber a listar su compañía en la Bolsa de Nueva York antes de lo planeado, por temor que el mercado de IPO se enfríe.

De esta manera, Uber es la mayor de las compañías que no cotizan en bolsa en el mundo. Su desembarco en Wall Street supondría la señal de largada para otros grandes grupos como Airbnb.

El aumento la valuación de Uber está relacionado con la participación de la compañía en otros servicios de transporte, como Didi Chuxing en China y GrabTaxi en India. Además, el servicio de delivery de comida UberEats ya funciona en unas 500 ciudades en el mundo y está valuado en cerca de u$s 20.000 millones.

Sin embargo, la escalada en la valuación, no despegó a Uber del problema de percepción pública que la app tiene en algunas ciudades, donde se le atribuye la reducción de las ganancias de los taxistas. Además, la empresa sufrió en los últimos 12 meses una serie de escándalos, entre ellas la remoción de su cofundador Travis Kalanick a raíz de una serie de denuncias por acoso sexual.

Sin embargo, la compañía logró recuperarse y la nueva CEO, Dara Khosrowshahi, dijo que la compañía quiere dar a todos los conductores seguros y beneficios.