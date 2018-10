Las tabacaleras auguran que las alternativas al cigarrillo algún día reemplazaran al tradicional producto como core de su negocio. Sin embargo, pareciera que el cambio no se realizará tan rápido como esperaban. British American Tobacco anunció una reducción en sus expectativas de ingresos para este año proveniente de su unidad de cigarrillos electrónicos y no combustibles. La ex Nobleza Piccardo le atribuyó esta decisión al retiro del mercado de su dispositivo Vuse Vibe y la estancada demanda en Japón del tabaco para calentar.

El nuevo pronóstico de la firma con sede en Londres es de 900 millones de libras en ingresos –u$s 1200 millones-, lo que representa una caída del 10% respecto a su anterior expectativa de 1000 millones de libras. A su vez, los títulos de BAT cayeron un 1,3% y, de acuerdo a la agencia Bloomberg, van camino a exhibir su primer descenso anual en la última década.

La nueva generación de productos de la industria se encuentra bajo la lupa de los organismos de control. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos recientemente le solicitó informes a 21 fabricantes, ya que cree que estas alternativas al cigarrillo atraen a las generaciones más jóvenes al tabaco.

Según el director financiero de la compañía, Ben Stevens, la ralentización de la demanda se debe a que los consumidores más conservadores se están tomando más tiempo para adoptar los nuevos productos. El ejecutivo señala que, actualmente, los fumadores están utilizando al mismo tiempo los cigarrillos convencionales y los dispositivos de vapeo, cuando en la previsión de BAT se apuntaba que estos apenas comenzaran a utilizar los alternativos cambiarían sus hábitos de consumo. Esto impacta particularmente en Japón, el mercado de mayor crecimiento de los cigarrillos eléctricos y en el que la venta de los tradicionales descendió un 20% en dos años.

No obstante, las principales compañías del sector continúan apuntando con todos sus cañones a esta unidad de negocios. La rival de BAT en la industria, Philip Morris, pronostica que, algún día, dejará de fabricar e-cigarettes y continúa promocionando su dispositivo para calentar sin quemar iQOS – la británica compite con su propio device Glo -. En tanto, desde BAT aseguran que este segmento le generará ingresos por más de 5000 millones de libras para 2022.