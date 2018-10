Podría revertirse un juicio histórico contra Monsanto

Una jueza de California se mostró dispuesta a repetir el proceso legal que, en agosto, ordenó a Monsanto a pagar u$s 289 millones a un hombre que asegura que un producto de la empresa le provocó cáncer terminal, informaron las agencias EFE y Reuters.

Ahora, el histórico fallo, con el que un jardinero ganó una demanda contra la multinacional productora de agroquímicos y biotecnología, destinados a la agricultura, podría ser revertido. La jueza Suzzanne Bolano, de la Corte Superior de California, en San Francisco, señaló que se abre la opción de repetir el proceso legal, como así lo pide Monsanto. Bolanos lo dijo, en un fallo provisional, que está a la espera de escuchar los argumentos orales para emitir una decisión final sobre si se repite o no el juicio.

Pero, desde ya, asegura que "el demandante no presentó pruebas claras y convincentes de malicia u opresión para justificar una compensación por castigo ejemplar".

La jueza no valora si el herbicida hizo enfermar a Dewayne "Lee" Johnson o no. Se enfoca en indicar que no está demostrado que la empresa fabricara y vendiera su producto "con malicia", al conocer de sus posibles efectos y no informar al respecto.

Sin embargo, el jurado popular, en agosto, determinó que la compañía no advirtió correctamente sobre el riesgo para la salud del uso de sus productos con glifosato.

Por esta razón, ordenó a la empresa a compensar al demandante con u$s 39 millones por daños causados y con otros u$s 250 millones como castigo ejemplar. Johnson, de 46 años, fue diagnosticado desde 2014 con un cáncer que surge en los linfocitos de la sangre. Utilizó los herbicidas Roundup y Ranger Pro, de Monsanto, que contienen glifosato, de manera frecuente mientras trabajó como jardinero para el distrito escolar de San Francisco. Monsanto insiste en que este herbicida no fue causante de la enfermedad de Johnson.