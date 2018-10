Fondo asiático interesado en YPF Luz

La petrolera estatal YPF parece decidida a sumar un nuevo socio para expandir su relanzada unidad energética, YPF Luz. Según publicó la agencia Bloomberg, la firma se encuentra en conversaciones avanzadas para vender una participación minoritaria a un fondo asiático, tal como contaron dos personas con conocimiento directo del plan, que pidieron no ser identificadas.

El fondo, del que no se difundió el nombre, obtendría una participación del 24,99% en YPF Energía Eléctrica (YPF EE), sostuvieron. Dicha firma fue la que utilizó la petrolera para asociarse con la estadounidense General Electric (GE) y lanzar YPF Luz a mediados de año. La nueva empresa aspira a ser el tercer generador de energía eléctrica del país y el líder en renovables para el 2020, con inversiones en el orden de u$s 1000 millones y una proyectada para los próximos cinco años de u$s 2000 millones adicionales, tal como se publicó al momento de su lanzamiento.

General Electric (GE) había comprado en febrero el 24,99% de la subsidiaria (YPF EE) por unos u$s 276 millones. El propio presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, había revelado meses atrás que cerraba sin resultados el proceso de búsqueda de nuevo socio financiero (tras caerse la operación con Blackstone), y que buscarían otros aliados para proyectos. La posible llegada del fondo asiático se enmarca en ese sentido. Tal como se afirmó, YPF mantendrá el control operacional y utilizará los ingresos de la venta para financiar el agresivo plan de negocios.

YPF Luz tiene como objetivo llegar a una capacidad de generación de energía de más de 5000 megavatios para 2023, contra los 1800 que dispone en la actualidad. Según Bloomberg, el banco que trabaja en el acuerdo es Lazard Ltd.