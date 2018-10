ExCEO de PSA, seducido por una 'start-up' del mercado que más conoce

Después de poco más de un año de haber dejado su cargo de CEO en PSA (Peugeot Citroën), Luis Ureta Sáenz Peña no puede decir que aprendió a 'soltar'. Los 40 años que vivió en el circuito más importante del sector -incluso representó a las terminales como presidente de Adefa- lo siguen de cerca. De la mano de su hijo, que con un master en Innovación y Emprendedorismo de la Universidad de Stanford y director de Kuantiq Investments, se transformó en uno de los inversores de Checkars, una plataforma de e-Commerce que promete renovar la experiencia de comprar un auto.

Checkars fue creada por dos jóvenes, Jaime Macaya (36) y Juan Cruz de la Rúa (28), que también tienen experiencia en el mercado automotor. Son ex directivos a cargo de la categoría de autos para América latina en OLX. Pero Checkars no es una web de clasificados sino que es dueña de su propio inventario de autos, ofrece a los clientes un certificado de cobertura mecánica, la gestión de todos los trámites de transferencia y hasta el delivery a domicilio. Además, se suma la posibilidad de devolver el auto y recuperar la inversión si el comprador no quedó conforme.

En diálogo con , Macaya relató como llegó a oídos del experimentado Ureta Sáenz Peña. "Al buscar inversores, sabemos que hay smart money. No todo el capital es igual. Sumar apoyo de inversores con experiencia en el negocio, contactos en el mercado local y la posibilidad de que generen sinergia es incomparable", dijo.

Ureta Sáenz Peña recogió el guante y devolvió el gesto. Dijo a este diario que observó cómo funcionan estas plataformas en otros países como Francia y España cuando fue el número uno de PSA y, por eso, sumado a que "la idea que me acercaron los fundadores de Checkars era sólida y mostraba un gran potencial de negocio", decidió entrar. Es consultado a menudo por los directores de la plataforma y, como contrapartida, asegura que "estar con estos emprendedores jóvenes y entusiastas, rejuvenece y amplia el léxico actual".

Para Ureta Sáenz Peña, Checkars tiene un excelente equilibrio entre una start- up innovadora y el profesionalismo necesario en el mercado. "Es una nueva manera de gestionar una firma del sector que también brinda servicios. Y lo digo con 40 años de experiencia", sentenció.

A tres meses de comenzar a operar, Checkars ya vendió 60 vehículos y proyecta crecer bajo la misión de elevar los estándares de confianza en el segmento de autos usados para que la compra-venta sea más fácil, rápida y cómoda. Aplica una rigurosa inspección mecánica a sus autos y los reacondiciona para mantener su oferta siempre en excelente estado. El inventario se compone hoy de más de 50 vehículos con menos de siete años de antigüedad y menos de 100.000 kms. El tiempo promedio de entrega de un automóvil es de solo 4 ó 5 días hábiles, a domicilio y con todas las habilitaciones y trámites listos.

Ureta no es el único inversor con experiencia en el mercado. Entre los que aportaron u$s 1 millón en su primera ronda de financiación privada estratégica se encuentra también Arturo Simone, el CEO de RDA Renting, con amplia experiencia en la administración de flotas. Fuera del sector, pero con amplio conocimiento en escalar compañías de Internet, también se sumó Matías Recchia, CEO de Iguanafix.