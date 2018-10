Se podrán resolver online los conflictos sobre consumo

Desde hoy, el Estado podrá resolver conflictos entre consumidores y empresas de manera íntegramente electrónica. La Secretaría de Comercio anunció cambios en las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo mediante una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. El procedimiento fue creado hace más de 20 años y solo había sufrido algunas leves modificaciones durante ese transcurso de tiempo.

"Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la dinámica cambiante de las relaciones de consumo y la experiencia acaecida en el arbitraje de consumo, resulta pertinente readecuar las reglas procesales vigentes", señala en los considerandos. El Sistema nació en marzo de 1998 mediante el decreto N° 276 y resuelve con carácter vinculante los reclamos de consumidores y usuarios contra empresas que hayan aceptado el arbitraje o se encuentren adheridas al mismo.

En el decreto fundacional, los reclamos solamente podían hacerse de manera escrita, las modificaciones abren la puerta para poder realizarlos . A su vez, el artículo 59 de la resolución establece la creación del Arbitraje de Consumo Electrónico, el cual es aquel que se sustancia íntegramente, desde la solicitud hasta su final, por medios electrónicos. Por otro lado, la Secretaría de Comercio determinó que a los conflictos derivados de relaciones comerciales propias de la actividad turística les será aplicable un modelo particular, con plazos más cortos.

El sistema tiene dos tipos de tribunales: colegiado y unipersonal. El primero, conformado por tres miembros, mediará en todo conflicto cuyo monto sea igual o superior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil; el otro estará compuesto por un árbitro designado por sorteo y trabajará los casos en los que dicho monto sea inferior. La medida deroga la resolución N° 244 de 2016 en la que se establecía que el monto base para establecer qué tribunal se ocuparía era del 30% del salario mínimo.

Otro de los puntos que sufrió modificaciones fue el que fija las causales de exclusión del Registro de Árbitros. En el decreto original solo se mencionaba cómo factor el dejar de reunir los requisitos. En este caso se suman tres ítem: no cumplir con el correcto desempeño de sus funciones, dar a conocer a terceros información sensible de las partes y no realizar los cursos de capacitación.