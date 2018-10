Baja el costo para exportar por cambios en el Puerto

La Administración General de Puertos (AGP) publicó en el Boletín Oficial una resolución que, de repetirse la cantidad de contenedores enviados al exterior el año pasado, podría ahorrarle a los exportadores más de u$s 6 millones en 2019, según la estimación de Gonzalo Mórtola, interventor de la entidad desde mayo.

El organismo estableció que a las empresas encargadas de la concesión de las terminales no pueden imponer el cobro -tanto por el control de precintos como por la inclusión de un nuevo precinto- al momento de despachar los contenedores desde el puerto.

Según la resolución 136, se trata de “un control suplementario” que debe “correr por cuenta de las Terminales y/o líneas navieras”. Actualmente son tres las firmas que concesionan terminales en el Puerto Nuevo: Terminales Río de la Plata SA, APM Terminals SA y Buenos Aires Container Terminal Services SA.

Desde AGP señalaron que esta medida y la baja de u$s 10 a 0 de los costos de la Zona de Apoyo Portuario (ZAP) – sistema que antes era controlado por Ivetra SA – derivaron en un abaratamiento del 58% de los gastos de exportación.

“Hay cargas que realmente no tienen razón de ser cómodo lo era cobrar u$s 15 un precinto. Esto no cambia nada en el trabajo de la terminal, lo único que se tendría que modificar es el precio final del bien una vez que se acomode todo el proceso”, explicó Mórtola a El Cronista.