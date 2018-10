Honda y GM se unen para desarrollar autos sin conductor

La unidad de negocios de General Motors dedicada a los vehículos autónomos acaba de recibir una importante inyección por parte de otro jugador de la industria automotriz. Honda oficializó que invertirá u$s 2750 millones para adquirir un 5,7% de Cruise. Según confirmaron desde ambas empresas, el objetivo es trabajar de manera conjunta para desarrollar una flota de automóviles sin conductor que pueda operar a nivel global.

El fabricante japonés contribuirá con su know how en ingeniería, al mismo tiempo que proveerá del capital necesario para las importantes inversiones que requieren este tipo de proyectos. Si bien Honda había mantenido charlas para colaborar con Waymo, unidad de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, el COO de la nipona, Seiji Kuraishi, señaló que el acuerdo con Cruise es “exclusivo”. No obstante, un vocero de la compañía aseguró que la negociación no está caída, según reporta Reuters.

General Motors adquirió la startup Cruise en marzo de 2016 por u$s 1000 millones. La compañía con base en San Francisco recibió dos grandes empujones este año. Primero, Softbank invirtió u$s 2250 millones para hacerse con el 19,6% -hoy anunció una alianza con Toyota para desarrollar tecnología para vehículos sin conductor -y ahora fue el turno de su coterránea Honda. Cruise actualmente está valuada en u$s 14.600 millones, aproximadamente un tercio de la capitalización bursátil de GM –u$s 48.000 millones.

En un breve encuentro con la prensa, el presidente de la automotriz estadounidense, Dan Ammann, confirmó que 2019 continúa siendo el año elegido para lanzar su servicio de transporte con una flota de vehículos autónomos. GM ya solicitó la aprobación por parte del Gobierno para fabricar un automóvil sin volante, frenos ni pedal para acelerar. Por el momento, la compañía continúa realizando pruebas en más de 100 versiones autónomas de su Chevrolet Bolt, rebautizado como Cruise AV.

“Nos movemos lo más rápido que podemos para llegar al punto en el que logremos desplegar esta tecnología y luego escalarla. Este es un esfuerzo que requiere la utilización de muchos recursos”, aseguró Ammann. En tanto, Kuraishi explicó que la automotriz asiática “complementará a través de su expertise en eficiencia del espacio y el diseño”.