Vaca Muerta y blindada

Vaca Muerta representa una de las grandes estrellas productivas para el Gobierno Nacional. Por eso, quieren blindarla de cualquier conflicto sindical que pueda surgir que no esté directamente relacionado a los trabajadores de la formación. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que el martes se informará los detalles de un acuerdo para que los paros generales no afecten la producción, según reporta LM Neuquén. El mandatario provincial realizó el anuncio durante su discurso de apertura en OIl & Gas Patagonia, la expo que reúne a los principales referentes de la industria de los hidrocarburos.

De acuerdo a lo señalado por Gutiérrez, el pacto para aislar a Vaca Muerta involucrará tanto al Gobierno Nacional como a los empresarios y sindicatos. Y explicó: “Vamos a evitar que un paro nacional o una protesta de camioneros que no tiene nada que ver con la realidad de la provincia afecta la actividad de Vaca Muerta”. El acuerdo fue confirmado por el senador y líder sindical de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra.

A su vez, el Gobernador ratificó en u$s 7000 millones el monto que invertirán las petroleras en Vaca Muerta para 2019. Esta cifra representa un aumento de u$s 2000 millones respecto al estimado que desembolsarían este año para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la provincia. Actualmente, solo el 26% de los 3000 kilómetros cuadrados que componen la formación están concesionados.

El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, durante su turno frente al micrófono, describió a Vaca Muerta como “la segunda turbina del avión que es la Argentina”, luego del agro. En tanto, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, detalló: “En la Mesa de Vaca Muerta tratamos la aceleración del desarrollo masivo de la cuenca neuquina”.

En agosto volvió a aumentar la producción de gas y petróleo. En el caso del gas no convencional, su extracción reportó un crecimiento interanual de 233% - 20,5 MMm3/d -, mientras que en shale oil la suba fue de 60,6% versus el mismo mes de 2017.