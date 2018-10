Uruguay low cost: 0% de IVA en hoteles y locales tax free para atraer argentinos

Uruguay se presentó este año en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América latina, que se celebró en La Rural de Buenos Aires, con un imponente stand y una batería de propuestas y promociones para atraer a los turistas argentinos hacia sus pagos, en momentos en los que la crisis dificulta los viajes al exterior. A la ya anunciada devolución de 22% de IVA en servicios gastronómicos, catering y alquiler de autos, el país vecino suma ahora para toda la temporada (desde el 1º de octubre hasta el 30 de abril de 2019) 0% de IVA en hoteles, tax free en locales adheridos y devolución del 10,5% de IVA en alquileres de inmuebles pagando con tarjeta de crédito o débito.

No es todo. Hasta el 20 de diciembre se ofrecerán a los residentes argentinos noches gratis en hoteles y descuentos en alquileres, así como también menús completos para comer por menos de u$s 16.

Además, para quienes quieran llegar en auto, desde el pasado 12 de septiembre se aplica una rebaja de 24% del impuesto a la carga de naftas en los pasos de frontera (Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón y Salto-Concordia).

El año pasado, más de 2 millones de argentinos visitaron Uruguay, por lo que ante la reciente devaluación que hubo en la Argentina, desde ese país buscan “seducir” al turista con estos beneficios.

“Creemos que probablemente no tengamos la cantidad de gente que hubo durante la temporada pasada, especialmente de una clase media a la que sabemos que, con la diferencia cambiaria, le será más difícil viajar. Pero a su vez hay un propietario argentino cautivo en Punta del Este, por lo que la ciudad es un punto de encuentro para muchas familias que vienen desde siempre. El argentino que viene y es fiel al destino, va a seguir viniendo”, señaló Andrés Jafif, alcalde de Punta del Este, en diálogo con El Cronista.

Para todas las temporadas

Hasta el 20 de diciembre, el Centro de Hoteles de Punta del Este (CHPE) ofrece a los residentes argentinos descuentos en alojamiento y servicios, como 2x1 en alquiler de bicicletas. Además, en restaurantes ya hay menús con bebida incluida desde 550 pesos uruguayos (unos u$s 16).

Por ejemplo, en Punta del Este y Piriápolis, tres noches en un hotel 3 estrellas se pueden conseguir por u$s 90 en base doble y por u$s 135 en base triple; en uno 4 estrellas, por u$s 150 y u$s 210; y en uno 5 estrellas, por u$s 210 en base doble y u$s 260 en base triple. En tanto, el precio de las 3 noches en un hotel 5 estrellas con casino asciende a u$s 280.

“En el tema inmobiliario hay una baja de comisión para el que alquila de un 25%. Una comisión que estaba en el 8% pasa ahora el 6%”, acotó Jafif, que también indicó que la intendencia de Maldonado está colaborando en la conectividad aérea con la aerolínea Amaszonas.

Desde el municipio de Rocha, bajo el lema “#Dile Hola a la vacaciones”, ofrecen noches gratis en alojamiento (2x1, 3x2 y 4x3), menús por 500 pesos uruguayos (incluyen entrada, plato principal y postre), viajeros gratis en paseos y cabalgatas y una noche sin cargo en casas de alquiler consultando a través de su página web.

En tanto, desde la Costa de Oro en el departamento de Canelones, comentaron que ofrecen descuentos en alojamiento (4x3) y menús turísticos a u$s 15, que con el descuento del IVA quedan en unos u$s 12 para argentinos.

“Todavía faltan dos meses para la temporada y creemos que puede suceder algún cambio respecto a las divisas. En la Argentina, mañana puede pasar algo que beneficie a Uruguay”, especuló Jafif.

Para la temporada alta, los beneficios que se mantendrán hasta el 30 de abril de 2019 son la rebaja del 22% de IVA en servicios gastronómicos y alquileres de auto; la devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos, siempre que se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior; y el IVA cero en hoteles, dado que al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA, por lo tanto el impuesto no se cobra.

Con relación al tax free, se aplica para compras de productos incluidos en el régimen, realizadas en comercios adheridos al sistema. Para ello se debe hacer el trámite correspondiente en el momento de la compra y cuando el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy.