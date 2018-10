Pagano deberá volver a licitar por la eléctrica de Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) lanzó la licitación para adquirir el paquete accionario de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (Edesa), que, actualmente, se encuentra en manos del empresario Rogelio Pagano. Si bien, desde la firma, le aseguraron a APERTURA que se trata de una cuestión formal y que no están pensando en desprender de este negocio, el proceso está abierto a que cualquier compañía realice su oferta.

La empresa encargada del servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia era controlada por Edenor hasta 2012. En ese momento, le vendió por $ 99 millones, más el compromiso de absorber una deuda de $ 131 millones, el 78,44% de su participación accionaria en Edesa Holding - que posee el 90% de la distribuidora - a Salta Inversiones Eléctricas (SIESA), el cual estaba manejado por el empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza y Pagano. El ex director de Grupo Dolphin quedo a cargo de la totalidad de la empresa en 2014, que, hoy, opera bajo el paraguas de Desarrolladora Energética (DESA).

La concesión se inició en 1996, con la privatización de la empresa. El plazo se dividió en tres períodos de gestión (uno de 20 años y dos de 15). Recientemente, finalizó el primero, tras una prórroga otorgada en 2016. Una vez concluido cada período, la Provincia vuelve a evaluar ofertas económicas de aquellos interesados en adquirir el paquete mayoritario de las acciones. Para continuar al mando, la sociedad controlante deberá presentar su propia oferta y esta debe superar a la de los demás oferentes. Según informó el diario salteño El Tribuno, cada pliego tiene un valor de $ 750.000 y estarán disponibles hasta el 19 de octubre. Los sobres se abrirán, recién, el 21 de diciembre de este año.

Además del 51% de las acciones clase A de Edesa, la licitación otorga la totalidad de la Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos (ESED), encargada de brindar el servicio en zonas rurales. Según los estados financieros de la compañía, el año pasado, Edesa alcanzó los 345.535 abonados, un incremento del 2,3% respecto a los números reportados en 2016. Facturó, en su último ejercicio anual, $ 3222,93 millones, 54,5% más que el año previo. Ganó $ 205 millones, tres veces más que un año antes. Aunque, en términos integrales, el beneficio se redujo, de 2016 a 2017, de $ 745 millones a $ 308,7 millones.

"De ninguna manera están pensando en desprenderse de la empresa. No hay intención de salirse del negocio. Esto es sólo un proceso formal y no suelen aparecer otros oferentes en estas licitaciones", aclaran desde el entorno de Pagano, que hoy se desempeña como presidente de la compañía.

"Si se es un inversor estratégico, tratará de hacer una oferta importante para no quedarse con la minoría. Nosotros la haremos. A priori, no pensamos que se presenten otros. Pero, quizás, pueda aparecer algún oportunista que, pensando en que el mercado está devaluado, haga una oferta baja", advirtió, no obstante, Julio Usandivaras, gerente general de Edesa, en diálogo con APERTURA. "La diferencia es que, si la nuestra es la mejor oferta, no hay movimiento de dinero. Si otro ofrece más, recién ahí, se hace la transferencia", agregó.

Pagano desembarcó en la industria energética como lugarteniente de Marcelo Mindlin en Dolphin, el fondo que el exsocio de Eduardo Elsztain emprendió tras su salida de IRSA. Adquirieron Transener (2003) y, luego, Edenor (2005), de la que Pagano fue CFO. Algunos años atrás, Pagano inició su propio camino. Actualmente, tiene participación en otras cuatro distribuidoras: Eden (norte y centro de Buenos Aires), Edes (sur bonaerense), Edea (Costa Atlántica y centro de la provincia) y Edelap (La Plata y alrededores). Por las dos últimas, adquiridas a Alejandro Macfarlane (exCEO de Edenor y actual presidente y controlante de Camuzzi), pagó u$s 250 millones.