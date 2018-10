Ford dejará de fabricar el Focus en la Argentina

Al entonces presidente de Ford, Enrique Alemañy, hombre medido como pocos, lo desbordaba la emoción. "El orgullo", decía, de que la de Pacheco fuera una de las cuatro plantas en el mundo en el que se fabricaba el modelo. Un producto global, con tecnología de avanzada, que era en aquel momento el auto más vendido del planeta y que, inversión de u$s 200 millones mediante, también se produciría en la Argentina. "Una prueba de adonde apuntamos cuando decimos que queremos traer toda la tecnología global", afirmaba el ejecutivo, que este año dejó el volante de la filial, tras más de 30 años al servicio del óvalo. Pasaron cinco años desde aquel anuncio. El sueño terminó. Ayer, la empresa les confirmó a proveedores, sindicato y concesionarios que discontinuará el montaje del sedán Focus en la Argentina.

Decisión dura. Que, de alguna manera, se veía venir desde inicios de año, cuando se presentó la cuarta generación del modelo y se dilataba la confirmación de que continuaría la huella trazada por su antecesor. Ford la tomó, finalmente, por las bajas ventas que el auto tenía, tanto en la Argentina como en Brasil, explican en la compañía. La palanca se bajará en mayo del año próximo. No afectará, en inmediato, a las 3400 personas que trabajan en Pacheco, aseguran en la empresa. "Llegado el momento, evaluaremos las alternativas con el gremio", dicen, en relación al Sindicato de Mecánicos (Smata).

En 2017, Ford, cuya planta opera a dos turnos y exporta el 61% de su producción, fabricó 78.000 vehículos en el país. Su proyección para este año es de 78.000 unidades. De ese total, el 77% corresponde a la Ranger, el otro modelo que hace en la Argentina. Hace cuatro años, cuando recién se había lanzado el Focus, el mix era 55-45 entre la pick-up y el modelo que, ahora, discontinuará.

Entre enero y septiembre, se patentaron 10.565 unidades del Focus en el mercado argentino, 34,6% menos que en el mismo periodo de 2017, según estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En Brasil, hasta agosto, la caída había sido del 26%, a 2210 ventas al público, de acuerdo con datos de Fenabrave, la cámara de los concesionarios de ese país. "Con esos volúmenes, no quedó otra opción que discontinuar. No había forma de tener un caso de negocios sustentable", justifican en Ford. Un problema que, en general, afecta a todo el segmento C (autos medianos) en los dos principales mercados de la región, donde las ventas de estos vehículos cayeron a expensas del crecimiento de las de utilitarios deportivos compactos (como la Ford EcoSport) y las pick-ups pequeñas (Fiat Toro, Renault Duster Oroch). Por ese mismo motivo, semanas atrás, General Motors implantó un esquema de suspensiones rotativas en su planta de General Alvear, en las afueras de Rosario, donde produce el Chevrolet Cruze. Sólo en la Argentina, apuntan, el segmento C cayó de 8,5% del mercado total, en 2014, a menos del 3,5% en estos días.

Para el año próximo, Ford, por ahora, proyecta un volumen de producción similar, al menos, durante el primer trimestre. Compensará la caída del mercado argentino con la recuperación de los envíos a Brasil -hasta agosto, las exportaciones totales de la industria automotriz a ese destino crecieron 35%, según Adefa, la asociación de fabricantes- y la paulatina discontinuación de Focus, con más unidades de Ranger. Entre tanto, la corporación definirá qué perfil productivo tendrá Pacheco: si incorpora un reemplazo, si se focaliza en pick-ups y, en ese caso, si continuará con un producto propio o compartido con Volkswagen, dada la reciente alianza estratégica que que ambas automotrices anunciaron para el desarrollo de vehículos comerciales. Entre en los '80, y hasta mediados de los '90, Ford y VW fueron socias en la Argentina y Brasil, bajo el joint venture que fue Autolatina.