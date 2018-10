California obliga por ley a que haya mujeres en las juntas directivas de las empresas

California es el primer Estado de los Estados Unidos en exigirles a las empresas que cotizan en bolsa la inclusión de mujeres en sus juntas directivas. Se trata del primer Estado en territorio estadounidense en reglamentar una medida de este tipo.

La normativa afecta directamente a las firmas con sede en California, que tendrán tiempo de adaptar sus estructuras hasta fines de 2019. Para entonces, deberá haber, al menos, una directora en la junta de cada corporación, mientras que, para finales de 2012, deberán ser tres las que ocupen estos cargos, dependiendo del número de asientos de cada junta.

Es que una cuarta parte de las empresas públicas asentadas en California no poseen mujeres en sus juntas. "Contar con una mayor presencia femenina hará que las compañías tengan más éxito", señaló al respecto la senadora estatal Hannah-Beth Jackson, mientras añadió que "estas compañías no hicieron lo suficiente para aumentar el cupo femenino en sus filas, pese a la insistencia de la legislatura".

En caso de incumplir la ley, las compañías recibirán multas de u$s 100.000 por una primera violación y de u$s 300.000 por transgresiones posteriores. Asimismo, también se les exige a las empresas que informen sobre la composición de su junta. De lo contrario, se verán obligadas a abonar una multa de u$s 100.000.

La norma forma parte de una serie de leyes que el gobernador de California, Jerry Brown, viene impulsando en pos de apoyar la igualdad de género en el ámbito laboral. Un antecedente es la aprobación de una ley que exige que los pequeños y medianos empleadores brindar al personal capacitación sobre acoso sexual y prohíban pactos secretos relacionados con agresiones sexuales dentro de sus organizaciones.

La propuesta de Brown acompaña el auge del movimiento #MeToo en los Estados Unidos –versión similar al Ni Una Menos local–, que reclama contra la conducta sexual inapropiada y defiende los derechos de la mujer. Siguiendo este ejemplo, algunos países europeos, como Noruega y Francia, ya planifican proyectos de ley para que las juntas corporativas de las empresas que operan en ellos incluyan mujeres.