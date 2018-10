Con cuatro meses de desplome en ventas, se reactiva la guerra de precios de autos

Las automotrices vuelven a apelar a una estrategia ya conocida en el mercado argentino para repuntar las ventas de 0 km.: la guerra de precios. Otra vez, el festival de bonificaciones, descuentos y promociones se vio desplegado en septiembre, el cuarto mes consecutivos de caída en los patentamientos (la baja superará al 25% de agosto), consecuencia del aumento de hasta 20% en el precio de los autos por la devaluación, la retracción de la demanda en general y un mercado que tiene un sobrestock de hasta cuatro meses.

Octubre promete repetir el escenario en el que algunas terminales ofrecen ahorros que superan los $ 170.000, otros otorgan porcentajes de más de 30% sobre el precio de lista y también apelan a mejores posibilidad de financiación con tasa 0% en hasta 24 cuotas. De la necesidad de otorgar beneficios no se salvan ni las nuevas marcas chinas, generalmente con precios más bajos que sus competidores, ni las marcas de lujo, un segmento que había comenzado el año en expansión.

Algunas de las promociones vigentes en septiembre continuarán este mes y se sumarán otras para los nuevos lanzamientos y los modelos que siguen acumulando unidades en las concesionarias. Para los potenciales compradores es momento de comparar opciones, sin perder de vista que el precio de los autos está en un nivel alto.

En Fiat se ven algunos de los descuentos más importantes. En la compra de una Fiorino se bonifican $150.000, en la de una Strada Adventure $170.000, en el Cronos $50.000 y $60.000 para el Mobi Way. La terminal ofrece además, planes de financiación de 24 meses con tasa a 0%. La marca Renault tiene también bonificaciones importantes. Para los modelos Duster y Capture el descuento es de $120.000 mientras que para el Kwid, $80.000. El último, queda a uno de los menores valores del mercado apenas por sobre $280.000.

Citroen es otra de las marcas que apuesta a los descuentos. Además de que todos sus modelos se financian con una tasa del 0% a 12 meses, el C3 cuenta con una bonificación de hasta $45.000. En Ford, en cambio, la apuestan es al plan de ahorro. Los planes son de 84 pero con diferentes características por modelo. En el Ka S y Focus S, se bonifican de la cuota 1 a la 9 más las 7 últimas cuotas, con 3 meses de seguro gratis. Para el K Freestyle la bonificación es de la cuota 1 a la 12 además de las últimas 7; para el Focus los meses bonificados son los 9 primeros y para la EcoSport las cuotas de la 1 a la 6 más seis meses de seguro gratis.

Chevrolet ofrece descuentos desde $10.000 hasta $90.000 en los distintos modelos, y deja a algunos de los más vendidos como el Onix a $425.000. En Volkswagen, la última promoción lanzada es para el Gol (que se ofrece a $329.000, unos $100.000 menos que su valor de lista) y que puede comprarse con tasa 0% en 18 meses. Para el modelo Nuevo Polo, el beneficio en cambio llega en el equipamiento ya que se bonifica la caja automática.

Honda se inclinó también por la financiación. Promociona la HR-V con el financiamiento a tasa 0% de hasta $200.000. Los precios de ese SUV se ubican entre $745.900 y $882.900. En la misma línea, Peugeot promociona tasas bajas, de 5,9% para el 208, 2008 y 301 por un máximo de $300.000 y una tasa de 7,9% para el Peugeot 308, 408 y Boxer por hasta $400.000.

Desde Nissan, suman un plan para pagar parte del auto con tarjeta Visa. Aplica a los modelos March, Versa, Note, Sentra, Kicks, Murano y Frontier; financiando entre $150.000 y $200.000 -según el modelo- a una tasa de 9,91% en 18 meses. Dentro de este plan, el modelo Sentra se vende en con una promoción especial de tasa 0%, a 18 meses.

Las marcas sin planta en la Argentina también lanzaron sus propios descuentos, en estos casos y al igual que como venden sus modelos, en dólares. Hyundai ofrece una bonificación de u$s 1000 para su reciente lanzamiento, la New Tucson 2019 2WD AT Panorama Sunroof queda a u$s 42.500, y la versión 4WD AT Full Premium a u$s 49.900. Marcas incluso de lujo se sumaron. Jaguar (para XE y F-PACE) y Land Rover (para la Range Rover Evoque) otorgan descuentos de entre u$s 10.000 y u$s 15.000. En el caso de Volvo llegan hasta u$s 25.000 de bonificación en S90, XC90, V40, S60.

Toyota no suele hacer bonificaciones pero sí subvenciona ahora con tasas preferenciales a Hilux y Corolla. En esta compañía se dio una política de ajustes de precios también diferente con incremetos mínimos. No es un dato menor, este mes volverá a haber retoques en las listas de precios de todas las automotrices.