Terminan beneficios del Banco Nación al campo y dejaría de financiar al sector a tasa 0

Por la turbulencia financiera, el Banco Nación avisó que recortará la financiación sin interés para el agro. O, por lo menos, modificará esos beneficios, que, hasta ahora, otorgaba a los productores. Fuentes de la entidad confirmaron que el esquema actual de promociones a tasa cero se mantendrá sólo hasta este domingo (30/9) y que, el martes, habrá novedades.

"La situación fue informada en tiempo y forma por el banco a todos los comercios y clientes", admitieron, aunque no pudieron precisar cuál será la política de promociones a partir de los próximos días. La información, en principio, circuló por los comercios y afirmaba que, por una decisión de la entidad, todos los convenios de días libres (0% de interés) de la tarjeta AgroNacion se darían de baja.

Esto afecta, directamente, a los convenios con comercios adheridos que permitían hasta 210 días de plazo sin interés, por lo menos, hasta que se conozcan las nuevas condiciones y se logre firmar un nuevo convenio.

Algunos comercios ya comunicaron que el pago con AgroNacion será con un recargo de tasa nominal vigente, pagado por el comprador, y que no podrán ofrecer el 0% de interés. "Vamos a trabajar con el Banco Nación para lograr un nuevo convenio pero esto no depende de nosotros sino de ellos y no sabemos cuánto puede demorar", afirmaron en una productora de insumos para el sector que, hasta ahora, contaban con el beneficio.