Abandonan Instagram dos de sus fundadores con miras a nuevos proyectos

Los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, anunciaron que dejarán la compañía en las próximas semanas. Según informa el Financial Times, los empresarios decidieron alejarse de la red social, propiedad de Facebook desde 2012, para tomarse un tiempo libre y dedicarse a otros proyectos sobre los cuales no brindaron detalles. "Estamos listos para un nuevo capítulo", afirmaron en un comunicado.

Systrom y Krieger fundaron la app para compartir fotos y videos en 2010, luego de experimentar con una aplicación para hacer check-in llamada Burbn. Luego de comprobar que la mayoría de los usuarios subía fotos a su perfil, en lugar de compartir su ubicación, entonces resolvieron cambiar la dirección de su proyecto. Dos años después, la empresa creada por Mark Zuckerberg la adquirió por u$s 1000 millones.

"Mike y yo estamos agradecidos por estos ocho años en Instagram y los últimos seis junto al equipo de Facebook. Pasamos de ser 13 personas a contar con miles en oficinas alrededor del mundo, al mismo tiempo que creamos productos que la comunidad ama y usa", publicó Systrom. La red social cuenta con más de 1000 millones de usuarios y, según Bloomberg, está valuada en u$s 100.000 millones.

De acuerdo a una fuente consultada por The New York Times, los ejecutivos le comunicaron su decisión al equipo de Instagram y Facebook. Esta no es la primera vez que los fundadores de una app comprada por Facebook optan por dar un paso al costado. En abril de este año, Jan Koum y Brian Acton, creadores de Whatsapp, también dejaron la firma luego del escándalo de Cambridge Analytica.

Systrom hizo hincapié en la necesidad de tomar distancia del negocio para embarcarse en un nuevo proyecto: "Planeamos tomarnos un tiempo para explorar nueva curiosidad y creatividad otra vez. Construir cosas nuevas requiere dar un paso atrás, entender qué nos inspira y conectar eso con lo que el mundo necesita".

La partida de Systrom y Krieger representa un golpe para la firma con sede en Menlo Park, ya que Instagram representa uno de sus productos más exitosos dentro de un contexto de incertidumbre de Facebook este año. Además del conflicto por el uso de datos de usuarios, la empresa experimentó por primera vez una caída en la cantidad de usuarios activos durante el segundo trimestre de 2018.