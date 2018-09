Maserati se relanza en el país e inauguró showroom propio

El Grupo Modena Auto Sport, el importador local desde 2006 de Ferrari y Maserati, apuesta por la marca del tridente e inauguró hoy un showroom propio en la avenida Del Libertador al 1700 en Vicente López.

Como lo adelantó El Cronista, el grupo presentó un plan a tres años con el que espera vender 120 vehículos por año y tener una red de concesionarias en todo el país. "Nada ha cambiado. Esperamos pasar este momento", comentó el director del grupo, Málek Fara hablando sobre la situación actual del país y la disparada del dólar.

El empresario comentó que no cambió sus planes y tampoco modificó el precio de los autos de lujo. El relanzamiento de la marca coincide con la entrada de Maserati al segmento de las SUV con la camioneta Levante, vehículo que tiene un precio de entre u$s 210.000 (de 350 caballos) y u$s 250.000 ( de 430 caballos).

La realidad es que el dólar a $ 38 o $ 40 no afecta la capacidad de compra de los empresarios que son nuestros clientes aunque sí su estado de ánimo

El exclusivo espacio, que contará con un área de configuración de 100 m2 para exhibir las 10 opciones de tapizados, las diferentes llantas y volantes que los clientes pueden elegir para personalizar su auto, requirió una inversión de u$s 400.000.

"Es un producto muy elitista pero accesible al cual los argentinos antes no tenían acceso", señaló Málek.

En el país también estarán disponibles otros modelos de la marca como la coupé GT (u$s 450.000), el emblemático sedán Quattroporte y una sedán más chico, el Ghibli.