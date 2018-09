Empresas petroleras avanzan en Vaca Muerta

Horas atrás, se realizó la apertura de los sobres que contenían las ofertas de la licitación pública de áreas hidrocarburíferas, impulsada por el gobierno de Río Negro. Todos los proyectos recibidos proponen el desarrollo de cada uno de los bloques licitados, mientras que asumen grandes inversiones y un bono fijo en efectivo para la provincia, en ambos casos, por encima de las condiciones mínimas establecidas en el pliego.

Diez firmas que operan en el país participaron del proceso. Las mismas adquirieron los pliegos de seis áreas: Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, Las Bases y Puesto Prado. Estas zonas no fueron renegociadas en su momento, por lo que sus contratos se vencieron y los territorios volvieron al Estado provincial. "Tenemos propuestas de inversión para los próximos cinco años de u$s 70 millones, con desembolsos firmes en territorio rionegrino y un bono de u$s 17 millones para la provincia", señaló el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero. La cancelación de este aporte, en el caso de adjudicarse los bloques, será de u$s 13 millones al otorgarse la concesión, mientras que los restantes u$s 4 millones se anularán en los 12 meses siguientes.

La próxima instancia clasificará las ofertas y podría cerrarse en los próximos 30 días.

Petrolera Aconcagua Energía y President Petroleum fueron dos de las empresas que ofertaron. La primera propuso una inversión por más de u$s 16 millones, lo que equivale a un 28% por encima del mínimo requerido; con un bono de U$S 6,5 millones, también por encima de los u$s 5 millones pretendidos, más un plan de adecuación de las instalaciones. También se mostró interesada en quedarse con otros tres bloques, que no tenían como condición el pago de un bono fijo. Pese a ello, ofreció un monto de u$s 180.000 por Catriel Viejo, otro del mismo valor por Loma Guadalosa, más u$s 100.000 por Tres Nidos.

Para Puesto Prado, President Petroleum ofertó u$s 24,3 millones, un 10,56% superior al mínimo establecido, más un bono de casi u$s 4 millones, por encima del 30% solicitado. President también hizo una presentación por Las Bases, donde proyectó inversiones por u$s 4,6 millones, mientras que el bono para el bloque sería de u$s 6 millones.

En tanto, la empresa provincial EDHIPSA tendrá una participación en las áreas prevista en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedan. Además, se proyecta una capitalización de la compañía de unos u$s 3 millones por las inversiones que realizó desde la recuperación de los sectores.