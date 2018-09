Aéreas prometen invertir más de u$s 1300 millones para operar nuevas rutas

El Gobierno anunció ayer, a través del , el llamado a una nueva audiencia pública el 4 de octubre, para tratar las solicitudes de rutas aéreas de cabotaje e internacionales. Será la tercera que realiza la gestión de Mauricio Macri, ya que se suma a las realizadas en diciembre de 2016 (Nº 218) y septiembre de 2017 (Nº 2019).

Para esta próxima audiencia, la Nº 221, siete empresas solicitaron a la ANAC operar 792 rutas regulares, el 68% de ellas internacionales (538) y el 32%, de cabotaje (254). Cinco empresas prometen invertir más de u$s 1300 millones, pero la cifra sería mayor, ya que no incluye el desembolso de JetSmart. Otras dos, Dangus y Cielos Mediterráneos, pidieron luz verde para vuelos no regulares, con u$s 700.000 cada una.

En la audiencia de 2016 se otorgaron 135 rutas de las 156 solicitadas. En la de 2017, 278 de las 503 pedidas. Algunas firmas del sector comentaron que realizan pedidos para estar preparadas, pero que no prevén cubrir todas las rutas solicitadas, y que, en este contexto económico, es difícil iniciar algunas rutas. "El combustible aumentó mas de 100% en un año, por el costo del petróleo y la devaluación. Hace tres meses, representaba el 27% de los costos, ahora el 54%. Impacta mucho, no es un costo reducible; y hoy no se puede aumentar la tarifa por la competencia a bajo precio; la financiación es imposible, con tasas elevadas", explicó una fuente.

Para esta audiencia, las siete aéreas que pidieron rutas regulares son Avianca, Andes, Baires Fly, Flybondi, Lasa, JetSmart y LAN. Como dato llamativo, dos solicitaron, entre las de cabotaje, volar a Islas Malvinas, algo difícil de concretar sin acuerdo con Gran Bretaña: Lasa, desde Río Gallegos, una vez por semana; y Flybondi, desde El Palomar, dos veces al mes. En la audiencia de 2016 lo había pedido American Jet, desde Comodoro Rivadavia.

Flybondi: la low cost solicitó 284 rutas, 50% de cabotaje y 50% internacionales, para unir con Boeing 737-800 NG. Desde que empezó a operar y hasta 2020, prevé sumar 28 aviones, con una inversión prometida de u$s 1.120 millones. Hoy opera 17 rutas con cinco aeronaves; está por sumar la sexta. En noviembre, inicia la ruta Córdoba/Corrientes y en diciembre, de El Palomar a Asunción y Punta del Este. En la primera audiencia, le aprobaron 78 de las 99 rutas pedidas.

-JetSmart, aérea de bajo costo del fondo Indigo Partners de EE.UU. (dueños de varias low cost en el mundo), empezó a vender hace una semana vuelos internacionales a Chile desde El Palomar, Córdoba y Mendoza. Pidió 276 rutas, 100 cabotaje y 176 internacionales a Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, muchas desde el interior, con aviones A320. Busca operar cabotaje en 2019, pero no precisó inversión ni flota prevista. En julio, compró Alas del Sur, que no tenía aviones, pero sí autorización para operar, por la audiencia de 2016.

-Andes Líneas Aéreas, creada hace 11 años en Salta, creció al obtener siete nuevas rutas en la primera audiencia. Hoy cubre 14 de cabotaje. Ahora pidió 199 rutas, sólo una doméstica. El resto son, en su mayoría, desde el interior del país al Caribe, especialmente a República Dominicana, y a Miami y Fort Lauderdale (EE.UU.), Brasil y Cancún (México). Algunas de ellas las cubre como charter, pero quiere venderlas como regulares. Informó una inversión de u$s 80 millones en el primer año para este proyecto, con dos aviones, un MD-83 y un B737-800.

-Lasa: pidió 19 rutas, seis de cabotaje y 13 internacionales, con Embraer ERJ-145, de 50 plazas. La aérea, de la familia neuquina Silenzi, está por comenzar a vender pasajes para operar desde el 15 de octubre vuelos por la Patagonia, a Mar del Plata y sur de Chile, tras la autorización de cinco rutas en la audiencia de 2017. Su plan global incluye 12 aviones, hangar propio y taller en la terminal de Neuquén (su ), con una inversión total de u$s 75 millones en dos etapas, como adelantó . La segunda fase, de u$s 48 millones,comprende este nuevo pedido.

-Avianca: Pidió seis rutas internacionales, con una inversión prevista de u$s 39,5 millones. En la primera audiencia, le habían autorizado las 16 rutas solicitadas y hoy opera cuatro.

-Baires Fly, de vuelos ejecutivos, solicitó cinco rutas desde el Aeroparque porteño, una de ellas internacional, a Punta del Este. con u$s 60.000 de inversión y aviones Fairchild Metro III.

-Lan Argentina: solicitó tres rutas, dos de ellas internacionales: Neuquén/Santiago y Buenos Aires-Cancún, con aviones A320.