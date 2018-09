Seeds Energy arranca en octubre con las obras de dos plantas de biomasa

El viernes pasado el grupo Seeds Energy Group, creado por ex ejecutivos de Monsanto para explotar las posibilidades de negocio en el sector de la energía renovable, firmó sus primeros contratos de provisión con Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico. Lo hizo en el marco del programa RenovAr, donde lleva adelante dos proyectos para generar biogás: uno en Venado Tuerto (Santa Fe) y el otro en Pergamino (Buenos Aires). Ante la incertidumbre macro, la empresa confirmó que las obras comenzarán en octubre y que, más allá de la inestabilidad financiera, se mantendrá la previsión de entregar energía limpia hacia fines de 2019.

En general, el panorama macro complicó el proyecto. "Se hace más difícil por la suba de las tasas y las condiciones nos hacen revisar ciertos números", reconoció Fernando Gianonni, Director de la compañía, a. Pero aclara que la apuesta está firme. "El proyecto no se ha alterado en forma sustancial. Estamos trabajando en el cierre financiero", agregó.

Las plantas demandarán una inversión cercana a los u$s 22 millones: u$s 10 millones en Venado Tuerto y u$s 12 millones para Pergamino. Entre ambas generarán 4,4 megawatts de energía a partir de biomasa de desechos orgánicos (principalmente chala y marlo de maíz y guano de la industria avícola). La compañía ya cuenta con contratos de provisión gratuita con industrias de la zona, para las cuales los residuos son un costo.

En el caso de Venado Tuerto, prevé recibir y dar tratamiento anualmente a unas 20.000 toneladas de desechos, mientras que Pergamino, a unas 50.000 toneladas por año (tendrá una potencia eléctrica de 2,4 MW equivalente al 4% del consumo de la ciudad).

"Existe una gran oportunidad en el camino iniciado en el proceso de diversificación y aprovechamiento de la matriz energética. Estamos dando un paso fundamental en la innovación, con vistas a mejorar la calidad de vida de la población a través de soluciones sustentables, al nivel de las que existen en el primer mundo", afirmó Andreas Keller Sarmiento, accionista mayoritario y socio inversor del grupo.

La firma había presentado en sociedad su plan a principios de año, tras resultar adjudicataria de la licitación del RenovAr 2.0 (a un precio pactado de u$s 157 por Mw/h). El mismo es en conjunto con la firma italiana BTS, a cargo del diseño y construcción de las plantas. Esta firma tiene más de 200 plantas construidas en países de la Unión Europea. "Estamos orgullosos de dar inicio a este proyecto. Confiamos en BTS como socio tecnológico por su probada experiencia en el sector", afirmó Héctor Tamargo, Gerente General de Seeds. Además de la generación de energía eléctrica (luego de los procesos de biodigestión y combustión por el que pasan los residuos) también la firma prevé la comercialización de un biofertilizante, que deberá ser autorizado por el Senasa, como subproducto para explotaciones agrícolas.