Por el dieselgate, inversores piden u$s 11.000 millones a Volkswagen

La compañía automotriz Volkswagen (VW) enfrenta hoy lunes un juicio contra inversores, quienes piden cerca de 9200 millones de euros –u$s 10.600 millones– en compensaciones. Los accionistas, representados en 1670 demandas, argumentan que la empresa tendría que haberles informado a tiempo sobre el escándalo de emisiones de vehículos diésel, que fue conocido en septiembre 2015 y que hasta el momento le ha generado a la marca alemana multas y penalizaciones por 27.400 millones de euros.

"VW debería haber avisado al mercado que cometió manipulación y creó riesgos valuados en miles de millones de dólares", dijo Andreas Tilp, abogado de los demandantes, en la corte regional de la ciudad alemana Brunswick, y agregó: "Creemos que VW debería haberle dicho al mercado no más tarde que en junio del 2008 que no podía desarrollar la tecnología que necesitaba en Estados Unidos".

Según los inversores, VW no acató su deber de informarles sobre el impacto financiero del escándalo, que explotó cuando la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos emitió un aviso de transgresión, el 18 de septiembre de 2015. Los demandantes argumentan que, de haber estado al tanto de las actividades criminales de la compañía, habrían vendido acciones o no habrían efectuado compras; y, en consecuencia, no habrían perdido dinero.

VW admitió haber manipulado sistemática las emisiones de gases de sus vehículos, pero niega delitos vinculados a la notificación tardía de las malas prácticas. Sus acciones se desplomaron hasta 37% en los días posteriores a que las autoridades expusieran sus prácticas en los autos diésel, los cuales emitían niveles de polución ilegales.