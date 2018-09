IRSA recauda casi u$s 50 millones por una firma en Israel

El empresario argentino Eduardo Elsztain vendió otro 5% de la participación que su compañía de Israel, IDB Development (IDBD), posee en una empresa aseguradora de ese país, CLAL Insurance.

Según informó IRSA, la firma que preside y es dueña de varios centros comerciales, a la Comisión Nacional de Valores, la operación se realizó a través de una transacción de swap y su monto aproximado fue de u$s 47,92 millones. De esta manera, la participación se redujo a 29,8% de su capital social. En 2018, IDBD ya había vendido un 5% de CLAL, en enero, por u$s 47 millones, y otro 5% en mayo, por un monto aproximado de $ 910 (al tipo de cambio en ese momento).

Allegados a la empresa destacaron que la venta forma parte del desprendimiento gradual de CLAL, que vino en el “paquete” cuando Elsztain se hizo con la mayoría de IDBD, a principios de 2014, por u$s de 570 millones. El motivo de esa salida es la negativa de la Comisión de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros israelí a que IDBD controle la firma de seguros. Además, al empresario se le cayeron las negociaciones que hasta el momento había tenido con inversores chinos. “La autoridad regulatoria quiere que CLAL esté en manos israelíes”, dijeron fuentes cercanas a la empresa.

En septiembre de ese año, IDBD había recibido una oferta no vinculante por parte de Huabang Financial Holdings Limited, de capitales provenientes de Hong Kong, por la totalidad de su participación accionaria en CLAL, representativa del 44,9% de su capital social. El monto a pagar iba a ser el equivalente al patrimonio neto de CLAL que resultara de sus estados contables: en junio de 2017, era de u$s 1351,84 millones, al tipo de cambio actual. La transacción iba a estar sujeta a un due diligence de 60 días, aunque el periodo de exclusividad terminó en noviembre. “Sin embargo, las partes continúan en negociaciones en base a los principios de la oferta inicial. No hay certeza de que la oferta progrese en los términos ofrecidos o que la transacción se complete”, escribió IRSA en su reporte del segundo trimestre de este año.

El 2017 también había sido un año de movimientos en CLAL: IDBD, en mayo, había acordado la venta de un 5% de las acciones, junto con una transacción de swap, por un total aproximado de u$s 45 millones; y meses después, en agosto, había vendido otro 5% por u$s 42 millones. Según explicaba IRSA en su reporte anual del año pasado, los principales desafíos de IDBD habían sido “la venta y/u obtención del control de CLAL”. En su tercer informe trimestral de 2018, IRSA comunicó que la variación de la acción de CLAL en los nueve meses generó una ganancia de $ 622 millones, “mientras que en el mismo período de 2017” fue “de $ 2257 millones”. La tenencia en esa empresa es concebida como un activo financiero a valor de mercado.