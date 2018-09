Cómo invertir desde Argentina en Manhattan y obtener un 30% en dólares

Crowdium, la principal plataforma de Crowdfunding de Latinoamérica que permite invertir en proyectos rentables y seguros desde u$s 1000, lanza una nueva alternativa de inversión en Manhattan, Nueva York.

La empresa, ganadora de más de 5 premios internacionales y con un modelo de inversión que es furor en el mundo, permite a cualquier persona invertir en distintos proyectos de economía real desde montos muy accesibles y obtener altas tasas de retorno en dólares.

Actualmente, la plataforma ya cerró 5 carteras de inversión y fondeó más de u$s 4.000.000 con un ticket promedio de u$s 8000 en la que participaron más de 600 inversores de toda la Argentina. Entre los proyectos de inversión completados se encuentran dos carteras en Vaca Muerta: Altos de Añelo I y II; dos carteras en Canning: Estancia Villa María I y II; y una cartera en el exclusivo barrio de Recoleta: Next Bustamante.

Como hito fundamental y demostrando su éxito, el primer proyecto de inversión con Crowdium, Estancia Villa María I, le generó a sus inversores retornos cercanos al 30% en dólares en tan sólo 18 meses.

Ahora, Crowdium brinda la posibilidad de invertir en Estados Unidos directamente desde Argentina. La empresa propone adquirir un porcentaje de un edificio de 4500 m2 y 12 pisos en pleno MidTown Manhattan. El edificio se encuentra terminado y en operación desde noviembre de 2017 con la modalidad de Coworking Spaces, el novedoso sistema de alquiler temporario de oficinas.

El negocio genera a los inversores un 5% de renta preferencial anual y un retorno total de entre el 25 y el 35% en dólares en 30 meses.

¿Por qué invertir en Manhattan?

* Inversión en Estados Unidos desde montos muy accesibles.

* Mahanttan no sólo es una ciudad de constante crecimiento, sino también el epicentro mundial de negocios. Esto la convierte en uno de los lugares más atractivos para invertir en bienes raíces, generando así una excelente relación de riesgo/retorno.

* Las propiedades comerciales de Manhattan crecen a un promedio superior del 11% anual, tasa superior a la del crecimiento del mercado bursátil americano, que llega al 5% (períodos contemplados diciembre de 2000 a diciembre de 2017).

* Edificio terminado y en pleno funcionamiento desde noviembre 2017, que ya cuenta con más de un 40% de ocupación.

* Edificio de Co-Working, modalidad de negocio con crecimiento exponencial en los últimos años (de 43.000 usuarios en 2011 a 1.270.000 en 2017).

* El edificio se encuentra en uno de los barrios de mayor demanda inmobiliaria de Nueva York y es el sitio de elección de las empresas tecnológicas en Manhattan, situación que permite defender el valor del edificio.

* Flight to Quality: En tiempos de incertidumbre y/o volatilidad económica, los expertos recomiendan diversificar su portafolio con activos como Bonos del Tesoro de EE.UU., oro y activos inmobiliarios, puntualmente en Manhattan por su estabilidad y sostenido crecimiento.

* Renta preferencial estimada del 5% anual en dólares.

¿Cómo invierto?

Los inversores pueden registrarse gratuitamente en la plataforma de Crowdium o llamar a los asesores de inversiones y activar su cuenta, desde la que podrán invertir en pesos o en dólares en los proyectos. Los aportes se realizan mediante transferencia o depósito directamente en la cuenta bancaria del fideicomiso, para ser administrados por una reconocida fiduciaria pública registrada en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para invertir ingresá en www.crowdium.com.ar o llama al (11) 2150-7499.