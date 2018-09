El impacto por retenciones sería de más de $ 9000 millones en la industria siderúrgica

"Quiero ver la letra chica", fue la primera reacción de Carlos Vaccaro, director Ejecutivo de la Cámara Argentina del Acero. Es que los anuncios que hizo el Gobierno esta mañana pueden tener varias interpretaciones.

Sin contar con mayores detalles, desde la entidad estiman que a ellos les corresponde $ 3 por dólar exportado ya que no venden productos primarios. Si no deberían tributar $ 4.

Sin embargo, lo primero que hizo el director Ejecutivo fue pedir a todos los asociados un diagnóstico de situación.

En 2017, según datos de la propia Cámara, el sector exporta 647.500 toneladas de productos de acero. De esa cifra 440.000 toneladas de tubos sin costura le corresponden a Tenaris, hoy única empresa que hace envíos regulares al exterior (el resto había comenzado a transitar un camino hacia la exportación).

En el primero semestre de este año se colocaron en el exterior 270.800 toneladas.

Según cifras del Indec a precios FOB, esto traducido a precios representó u$s 3.000 millones en 2017 y en los primero siete meses de este año u$s 1.185 millones (casi u$s 300 millones más que en el mismo períodos del año anterior).

Hoy las empresas siderúrgicas locales están, en promedio, a un 65% de su capacidad instalada, debajo de los 85/90% que necesitan para tener una buena performance.

"La decisión de exportar está tomada", asegura Vaccaro. Sin embargo, las empresas deberán ser más exigentes a la hora de analizar los números y ajustarlos a las nuevas reglas.