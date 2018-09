Efecto retenciones: mineras estiman pérdida de más de u$s 1000 millones anuales

La vuelta de las retenciones en la minería tendrá un impacto negativo en los casi u$s 2000 millones que grandes firmas mineras del mundo anunciaron que invertirían en el país, en nuevos proyectos durante los próximos cinco años.

El sector prevé que este año, las exportaciones mineras aumenten alrededor de 2,2% impulsadas por mayores ventas al mundo de oro y litio, un leve incremento que ahora aseguran estaría en riesgo.

En un trabajo en el que la cámara que agrupa a las principales firmas mineras que operan en el país (CAEM) ya había evaluado el impacto que tendría una vuelta de las retenciones para el sector, indicaban que los "magros" u$s 128 millones de este impuesto no coparticipable que se conseguirían, se traducirían en una caída inmediata de 12.600 puestos de trabajo y futura de 40.000, la pérdida mínima de u$s 1300 millones anuales de exportación, un daño a la seguridad jurídica y al atractivo de inversiones que no se limitaría solo a la minería.

Además, se sumaría pérdida de competitividad internacional y un alto perjuicios a las economías regionales, principalmente de provincias como Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan y Río Negro, entre otras. Según las compañías, la eliminación del pago de retenciones colaboró con que algunos proyectos extendieran su vida útil, como Bajo la Alumbrera (en Catamarca), que operará hasta fin de este año.

En el sector además, hay unas 120 pymes mineras exportadoras de productos que no son los de las grandes compañías internacionales, que también sentirán el impacto de la vuelta de las retenciones. Esas pequeñas firmas se dedican a la cal industrial, feldespato, yeso, cemento, caliza, cuarzo, bentonitas, sales, dolomita, talco, grafito, arcillas, areniscas, mármoles, caolines, pizarra, granitos, piedra pómez, perlita y fluorita.

El pago de $4 por cada dólar exportado en concepto de retenciones, se suma al resto de los tributos que paga el sector como todos los de la economía, además de los cargos específicos que paga como regalías, en general por un 3% del valor de la producción y otros aportes por un monto variable para cada proyecto.

Los datos que manejan en el mundo minero muestran que el año pasado, el aporte al Sector Público Consolidado alcanzó $ 14.349 millones: $ 3.612 millones fueron hacia las provincias y $ 10.737 millones a la Nación. Y explican que pese a que se eliminaron los derechos de exportación a fines de diciembre del 2015, hubo un aumento de la base imponible que significó una mayor recaudación en conceptos de Impuestos a las Ganancias a las compañías.

En la industria, aseguran que la presión fiscal de alrededor de 36% que existe en Argentina es la más alta de los países mineros de la región dado que en Chile es de 16% y en Perú de 14%.