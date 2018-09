Para reducir costos, Ford dejaría de fabricar tres modelos y se enfocaría en SUV

La automotriz Ford planea dejar de fabricar los modelos Mondeo, S-Max y Galaxy como parte de su plan de reestructurar sus operaciones menos rentables. Según le confirmó una fuente cercana a la empresa a The Times, el objetivo de esta medida sería enfocarse en la producción de vehículos utilitarios deportivos. Además, la firma estadounidense estaría analizando reducir la cantidad de sus concesionarias.

En julio de este año, James Hackett, CEO de Ford, había anunciado un plan de US$ 11.000 millones para modificar el negocio europeo de la automotriz. El viejo continente es sinónimo de dolores de cabeza para la compañía, ya que en ese territorio acumula pérdidas por US$ 73 millones entre abril y junio. Según Reuters, analistas de Morgan Stanley señalan que esta performance podría provocar el despido de aproximadamente el 12% de sus más de 200.000 empleados –las cesantías se concentrarían en Europa-.

Esta no es la primera vez en el año que Ford analiza dejar de producir algunos de sus modelos por razones económicas. En abril, anunció el fin de la fabricación en Estados Unidos de los Fiesta, Fusión y Taurus en la búsqueda de eliminar las operaciones globales que no eran rentables. Al mismo tiempo, afirmó que aumentaba su objetivo de reducción de costos para 2022, el cual pasó a ser de US$ 25.500 millones.

El medio británico asegura que las deliberaciones internas para la reestructuración de la automotriz podrían tomar varios meses, aunque no se descarta un posible joint venture de su negocio europeo con una empresa rival.